Megható vallomást tett az Ázsia Expressz sztárjának szerelme

A rajongók már megszokhatták, hogy Bódi Hunor és testvére, Megyer a média állandó szereplői. Most azonban nem a Bódi tesók kerültek reflektorfénybe, hanem Hunor párja, Vareha Petra, méghozzá egy nem mindennapi vallomás miatt. Petra meglepő őszinteséggel beszélt a nehézségekről, amelyeket az Ázsia Expressz forgatása miatti távollét okozott, és a fogamzásgátlásról is – számolt be a Bors.

Fotó: Bors

Bódi Hunor párja tabuk nélkül beszélt

Hunor és Petra hét éve alkotnak egy párt, és eddig szinte elválaszthatatlanok voltak. Az Ázsia Expressz forgatása azonban hosszabb távollétre kényszerítette Hunort, ami új kihívás elé állította őket. Petra őszintén beszélt az első hetek nehézségeiről, arról, hogyan tudott időt szánni önmagára, és mit tanult a kapcsolatukról: a kezdeti nehézségek után hálás volt azért az időszakért, mert lehetőséget adott önreflexióra és önismeretre.

Petra azt is elmondta, hogy 17 évesen, kivizsgálás nélkül kapta meg az első fogamzásgátló tablettát, amit ma már sajnál. Fontosnak tartja, hogy a fiatal lányok és szülők tudatosan álljanak a kérdéshez, és mások is tanulhassanak a személyes tapasztalatából.

Petra követői azonnal reagáltak a vallomásra: sokan megköszönték az őszinteségét olyan témákban, amelyek eddig tabunak számítottak.