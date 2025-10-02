Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek! Mindenki Putyin drámai bejelentésére vár

Ázsia Expressz

Nagyon megalázták az Ázsia Expressz versenyzőit

Az Ázsia Expressz legújabb epizódja újabb feszültséget hozott a játékosok között. A Bódi tesók gyermekkori traumáikról beszéltek a kamerák előtt, miközben Tallós Rita és lánya láthatóan jól szórakozott a helyzeten.
A Bódi tesók az Ázsia Expressz műsorában beszéltek gyerekkori feldolgozatlan traumáikról, miközben Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula szemmel láthatóan jól szórakozott a helyzeten – írja a Bors. 

Bódi tesók az Ázsia Expresszben
Bódi tesók az Ázsia Expresszben
Fotó: TV2

A Bódi tesók, Megyer és Hunor a korábbi nap eseményeire, reflektálva – amikor is szócsatába keveredtek Ungvári Miklóssal és Fodor Rajmunddal – idézték fel gyerekkori emlékeiket: a kemény neveltetést és a félelmet, amely akkor jellemezte életüket. 

„Nem volt könnyű gyerekkorunk. Sokszor megijedtünk… Amikor egy kis önbizalmat építettünk, apánk gyakran bántott minket. Szeretnénk ezeket a traumákat letenni, és nem félni azoktól, akik el akarják venni az önbizalmunkat” – mondta Bódi Hunor. 

Több versenyző is beleállt a Bódi tesókba

Az őszinte vallomásra azonban Tallós Rita és Barbinek Paula nevetéssel reagált, amit a páros sértésnek vett, és szóvá is tették. 

A szócsata mellett Fodor Rajmund sem tudott csendben elmenni, és megemlítette, hogy ugyan mindenki hordoz magában gyerekkori traumákat, de nem szerencsés állandóan előhozni őket, és az áldozat szerepkörben tetszelegni. 

 

