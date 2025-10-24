Gyermekkori traumáikról beszéltek a Bódi testvérek

A Bódi testvérek közül Hunor és Megyer kendőzetlen őszinteséggel mesélt a traumákról, amelyeket gyermekként éltek át – számolt be a Bors.

A Bódi testvérek

A fájdalmas részleteket sem hallgatták el a Bódi testvérek

Megyer egy különösen megrázó emléket is felidézett.

Az van meg, hogy öt évesen ordibálunk, apánk keze közt és anyánk között mi négyen voltunk. Minden egyes nap. Az van meg nagyon, mikor apánk nagyon elpattant és fojtogatta édesanyánkat, és ott tényleg azt hittem, hogy megöli – nyilatkozta Bódi Megyer.

A testvérek elmondták, hogy az édesapjuk indulatos természete éveken át meghatározta a család mindennapjait. Mégis, ma már megbocsátással próbálnak visszatekinteni a múlt eseményeire. Hunor és Megyer édesapja évekkel ezelőtt tragikus körülmények között vesztette életét. A fiúk most erről is őszintén beszéltek, fájdalmas részleteket sem hallgatva el.

Én hiszek abban, hogy minden egyes ember valamiért születik erre a Földre. Ő most ezt a rossz szerepet kapta, de nem azért, mert ő egy rossz ember volt, hanem azért, hogy megmutassa, ez egy rossz út. Októberben önkezűleg vetett véget az életének. Nem bírta tovább. Azóta szerintem édesanyánk is szabadabb, boldogabb – mondta Hunor.

Hunor hozzátette, hogy az apjuk bocsánatot kért tetteiért, ám akkor még senki sem sejtette, hogy ezek az utolsó szavai lesznek hozzájuk.

Mielőtt megtette, mindent megköszönt anyánknak, de anyának nem esett le. Másnap ott találta fent a padláson. Ő ezt megtervezte.

