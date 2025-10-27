Bodrogi Gyula 91 évesen sem lassít, elképesztő, mire képes még mindig

A nemzet egyik legkedveltebb színművésze, Bodrogi Gyula idén ünnepelte 91. születésnapját, és bár tavaly karácsony előtt súlyos balesetet szenvedett, most ismét kiváló formában van. A művész 2024 végén egy sötét lépcsőn megcsúszva elesett, ami combcsonttöréssel végződött. Hosszú hónapokon át lábadozott, de a családja és párja, Vass Angéla végig mellette álltak, támogatva a gyógyulását.

A 91 éves Bodrogi Gyula a baleset után is aktív

Fotó: Koncz Márton - Origo

Bodrogi Gyula újra színpadon

A színész mostanra ismét teljes erőbedobással dolgozik, és a baleset sem tudta eltántorítani attól, hogy visszatérjen a színpadra. Elmondása szerint jól viseli a színház feszített ritmusát, és inkább a mozgalmas életet választja, mint az unatkozást - számol be a Bors.

Bodrogi nem veszítette el legendás derűjét sem. Saját balesetéről viccesen úgy fogalmazott: „Szépen lassan gyógyulok a lépcsőhurutból.” A közönség és kollégái is örömmel látják, hogy a színész ismét aktív, és teljes életet él.

A művész arról is mesélt, hogy milyen boldog gyerekkora volt Veszprémben, Érdligeten és Pesten. A legkedvesebb emléke egy különleges karácsonyi ajándék: egy gyerekeknek készült gyalupad, amelynek emlékét ma is őrzi.

Képeken a legendás Bodrogi Gyula élete. Részletek az Origo oldalán.