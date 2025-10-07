Csézy sosem volt még ilyen boldog, fotók bizonyítják

Csézy életének egyik legszebb pillanatát osztotta meg követőivel: kislányát, Elizabetet a hétvégén megkeresztelték. Az énekesnő és 18 évvel idősebb férje, Laci hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek, ám kitartásuk végül meghozta a legnagyobb ajándékot – számol be a Bors.

Csézy kislányát, Elizabetet megkeresztelték

Fotó: archív / hot! magazin / Bors

Csézy rajongói elolvadtak a keresztelői fotóktól

A kis Elizabet idén januárban látta meg a napvilágot, és azóta szülei minden nap hálát adnak érte. A keresztelőről Csézy megható bejegyzést osztott meg.

A meghitt hangulatú családi fotók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát. A kommentelők elárasztották a bejegyzést dicséretekkel:

„Milyen gyönyörű kislány!”, „Álomszép fotók!”, „Hordozza tenyerén a Jóisten egész életében!” – írták sokan a poszt alá.

Csézy története sokak szívét megérintette: hosszú út vezetett a boldogságig, de a szeretet és a hit végül győzött. A mostani pillanatok pedig méltó ünnepei annak a csodának, amire annyira vártak.

