Csézy sosem volt még ilyen boldog, fotók bizonyítják

A napokban megtartották Csézy kislányának keresztelőjét, amelyről az énekesnő maga számolt be az Instagramon. A rajongók elolvadtak a gyönyörű családi fotóktól, és rengeteg szeretetteljes üzenetet hagytak Csézynek.
Csézy életének egyik legszebb pillanatát osztotta meg követőivel: kislányát, Elizabetet a hétvégén megkeresztelték. Az énekesnő és 18 évvel idősebb férje, Laci hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek, ám kitartásuk végül meghozta a legnagyobb ajándékot – számol be a Bors.

Csézy
Csézy kislányát, Elizabetet megkeresztelték
Fotó: archív /  hot! magazin / Bors

Csézy rajongói elolvadtak a keresztelői fotóktól

A kis Elizabet idén januárban látta meg a napvilágot, és azóta szülei minden nap hálát adnak érte. A keresztelőről Csézy megható bejegyzést osztott meg.

A meghitt hangulatú családi fotók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát. A kommentelők elárasztották a bejegyzést dicséretekkel:
„Milyen gyönyörű kislány!”, „Álomszép fotók!”, „Hordozza tenyerén a Jóisten egész életében!” – írták sokan a poszt alá.

Csézy története sokak szívét megérintette: hosszú út vezetett a boldogságig, de a szeretet és a hit végül győzött. A mostani pillanatok pedig méltó ünnepei annak a csodának, amire annyira vártak.

Ha kíváncsi Csézy kislányának további részleteire, az Origo oldalán olvashat róla bővebben.

@palikek_vilaga CSÉZY BOLDOGSÁGA – A LELKEM MÉLYÉN ÉREZTEM, HOGY LESZ GYERMEKEM / Ilyen az élet / Palikék Világa #palikékvilága #paliklaszlo #csézy ♬ eredeti hang - Palikek_Vilaga

 

