A TV2 műsorának párosai 24 órán át külön utakon jártak, és hatalmas volt a tét, hiszen egy páros számára a nap elején véget ért az Ázsia Expressz hathetes kalandja. Curtis gyakorlatilag mindvégig hátráltatta párját Judie-t, hiszen az összes játékon gyengén teljesített – számolt be a Bors.

A szétválasztott párok természetesen nagyon örültek a találkozásnak, így Judie és Curtis is.

Ne haragudj! Nem adtam föl egyszer sem, csak béna voltam – súgta oda a kosárlabdázónak a rapper, aki nyilván tisztában volt vele, hogy Judie harcossága és kitartása is kevés volt ahhoz, hogy bejuthassanak az Ázsia Expressz Top 3-as mezőnyébe.

Curtis azonban egyáltalán nem tűnt csalódottnak, inkább Judie-t méltatta.

Hálás vagyok azért, hogy egy hónapot együtt lehettem a párommal. Ő legcsodálatosabb ember és a legnagyobb sportember. Ezt lassan öt éve tudom. Sok sikert a többieknek! Azt gondolom, hogy ilyen ellenfelektől kikapni a döntő héten nem szégyen. Köszönjük, hogy itt lehettünk! Életem legjobb műsorának lett most vége – nyilatkozta a rapper, majd hozzátette, hogy fejben, testben és lélekben is nagyon elfáradt.

Judy sem volt elkeseredett, mosolygott a kiesésük után.

Fantasztikus, hogy ilyen párosok ellen versenyezhettünk. Én nem tudom, milyen picin fog múlni az, hogy ki nyeri meg – mondta a kosárlabdázó. – Nem is tudok mást mondani, csak azt, hogy köszönjük szépen! Nagyon büszke vagyok magunkra. Tényleg elképesztő ez az Ázsia Expressz. Iszonyatosan megterhelő és nehéz. Már tudom, hogy egy hatszáz grammos békát is meg tudok fogni és azt is elviselem, ha csótányok másznak Hamarosan kiderül, hogy melyik két páros vehet részt a pénteki, mindent eldöntő hajszán.

