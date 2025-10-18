Megfagyott a levegő! Curtis ítélete mindenkit sokkolt

Hírlevél

Drámai pillanatok szemtanúi lehettek a nézők a Megasztár legutóbbi adásában, amikor a rapper döntésre kényszerült. Curtis a fiatal Ádám Attila továbbjutásáról hozta meg végzetesnek tűnő ítéletét, ami teljesen meglepte a zsűrit és a közönséget.
MegasztárHerceg ErikaTóth GabitehetségkutatóMarics PetiCurtis

Curtis a Megasztár színpadán állva mérlegelte a helyzetet: Ádám Attila, a mindössze 17 éves borsodi tehetség, elkápráztatta a zsűrit a válogatókon, de most csapatban kellett bizonyítania. A fiatal fiú teljesítménye mindenkit lenyűgözött, ám a döntés mégis Curtis kezében volt.

Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti a Megasztár zsűrijében
Fotó: Bors

Curtis döntése és a drámai pillanat

A műsor nézői számára egyértelmű: Curtis minden szava és döntése meghatározó a Megasztár 8. évadában. 

A tovább fokozódó izgalmakról, Curtis döntéséről illetve Herczeg Erika döbbenetes reakciójáról a BORS oldalán olvashat!

 

