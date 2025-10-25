Curtis és Majka újra összeálltak?

Curtis, polgári nevén Széki Attila, ismét olyat alkotott, amire senki sem számított. Legújabb dala, az „Ez ma a sláger” teljes egészében mesterséges intelligenciával készült, ami Magyarországon eddig példátlan megoldásnak számít. A rapper eredetileg délután háromra tervezte a premier időpontját, de nem bírta tovább a feszültséget, és előbb elindította a videót.

Curtis a mesterséges intelligencia segítségével dolgozta fel múltja nehéz időszakait

Fotó: Bors/Mediaworks

A Borsnak adott interjúban elárulta, hogy eddig kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott, és különösen büszke arra, hogy az AI-klip új korszakot nyithat a hazai zeneiparban.

A videóban minden karakternek külön jelentése van. Curtis saját magát fekete bárányként jelenítette meg, míg a többi szereplőt valós személyek ihlették. Egyes alakok könnyen felismerhetők: Zalatnay Cini neve például el is hangzik a dalban, míg egy „rácsok mögött ülő nőstény oroszlán” egyértelmű utalásnak tűnik valakire.

A legfeltűnőbb részlet azonban egy aranylemez, amelyen a felirat: „Csalfa, Curtis és BLR”. Ezután egy kapucnis róka tátogja a refrént – sokak szerint ezzel Curtis egykori zenésztársára, Majkára utal finoman, hiszen a „Csalfa róka” kifejezés egyértelműen utalásnak tűnik.

A klipben Curtis humorral és öniróniával reagál

A dal szövegében és képi világában is ott a humor és az önirónia, mégis egyértelmű: Curtis azoknak üzen, akik az elmúlt években kételkedtek benne. „Amíg sikeres vagy, mindig lesznek irigyek” – mondta az előadó, hozzátéve: „Nem akarok mindenki Attikája lenni.”

A rapper szerint a mesterséges intelligenciával készült klip nemcsak újdonság, hanem egyfajta önreflexió is: a technológia és az állatfigurák segítenek oldani a feszültséget és humorral kezelni a múlt történéseit.

