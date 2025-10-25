Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Curtis

Curtis és Majka újra összeálltak?

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rapper ismét meglepte a rajongóit: legújabb klipje egészen más, mint amit eddig tőle láthattunk. Curtis ezúttal humorral és öniróniával reagál az őt ért támadásokra – de a nézők egy apró részleten akadtak fenn, ami újra felkavarta az állóvizet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CurtisMajkaúj dal

Curtis, polgári nevén Széki Attila, ismét olyat alkotott, amire senki sem számított. Legújabb dala, az „Ez ma a sláger” teljes egészében mesterséges intelligenciával készült, ami Magyarországon eddig példátlan megoldásnak számít. A rapper eredetileg délután háromra tervezte a premier időpontját, de nem bírta tovább a feszültséget, és előbb elindította a videót.

Curtis: 85 évesen is bulizni fogok, csak már az unokákkal
Curtis a mesterséges intelligencia segítségével dolgozta fel múltja nehéz időszakait
Fotó: Bors/Mediaworks

A Borsnak adott interjúban elárulta, hogy eddig kizárólag pozitív visszajelzéseket kapott, és különösen büszke arra, hogy az AI-klip új korszakot nyithat a hazai zeneiparban.

A videóban minden karakternek külön jelentése van. Curtis saját magát fekete bárányként jelenítette meg, míg a többi szereplőt valós személyek ihlették. Egyes alakok könnyen felismerhetők: Zalatnay Cini neve például el is hangzik a dalban, míg egy „rácsok mögött ülő nőstény oroszlán” egyértelmű utalásnak tűnik valakire.

A legfeltűnőbb részlet azonban egy aranylemez, amelyen a felirat: „Csalfa, Curtis és BLR”. Ezután egy kapucnis róka tátogja a refrént – sokak szerint ezzel Curtis egykori zenésztársára, Majkára utal finoman, hiszen a „Csalfa róka” kifejezés egyértelműen utalásnak tűnik.

A klipben Curtis humorral és öniróniával reagál

A dal szövegében és képi világában is ott a humor és az önirónia, mégis egyértelmű: Curtis azoknak üzen, akik az elmúlt években kételkedtek benne. „Amíg sikeres vagy, mindig lesznek irigyek” – mondta az előadó, hozzátéve: „Nem akarok mindenki Attikája lenni.”

A rapper szerint a mesterséges intelligenciával készült klip nemcsak újdonság, hanem egyfajta önreflexió is: a technológia és az állatfigurák segítenek oldani a feszültséget és humorral kezelni a múlt történéseit.

Orbán Viktor szerint ez volt a Békemenet legjobb dumája. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!