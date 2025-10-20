Dallos Bogi őszintén vallott új melleiről

A sztárvilágban ritkán hallani ennyire őszinte, tabumentes vallomást. Dallos Bogi a Lelkizünk podcast vendégeként nyíltan mesélt arról, milyen érzései vannak a teste iránt a szülés és a szoptatás után. Az énekesnő elárulta: bár hálás a testének azért, amit végigcsinált, még mindig tanulja elfogadni az új tükörképet, ami most visszanéz rá – számol be a Bors.

A szülés után Dallos Bogi újra megtanulta szeretni a testét

Fotó: Mediaworks Archív / Bors

A szoptatás után azt érzem, hogy a melleimmel még meg kell barátkoznom. Előtte sem voltak nagy melleim, de most azt érzem, hogy kicsit még meg kell szoknom ezt a látványt, ami most fogad. De nem érzem azt, hogy módosítanék, nem érzem azt, hogy változtatni szeretnék” – vallotta be őszintén az énekesnő.

Dallos Bogi és az anyaság

Dallos Bogi és férje, Puskás Peti 2023 szeptemberében váltak szülőkké, amikor megszületett kisfiuk, Ábel. Az énekesnő elmondása szerint az anyaság rengeteg örömet hozott az életébe, ugyanakkor teljesen új perspektívát adott önmaga és a teste iránt is. A fiatal anyuka hangsúlyozta, hogy a férje támogatása és elfogadása kulcsfontosságú számára. Puskás Peti folyamatos pozitív visszajelzései segítettek neki abban, hogy újra magabiztosnak és szépnek lássa magát.

Az énekesnő szerint az utóbbi időben sokkal kiegyensúlyozottabb lett, mint valaha. Úgy érzi, megtalálta a harmóniát önmagával, és ez a külsőjén is meglátszik. „Lényegében elfogadtam magam, az arcbőröm is sokkal jobb, mint korábban volt” – mondta.

Dallos Bogi példája inspiráció lehet minden nő számára: a természetesség, az önelfogadás és a szeretetteljes környezet együtt segíthet abban, hogy újra békében legyünk a testünkkel. Mert ahogy ő fogalmazott – a tükörben látott változások mögött mindig egy történet, egy életút és egy csoda áll.

