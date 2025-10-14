Dávid Petra most elárulta az igazat!

A közösségi médiában gyakran látunk hibátlan edzéseket, tökéletes mosolyokat és lelkesítő idézeteket, de a valóság sokszor más. Dávid Petra, aki ma már személyi edzőként segíti követőit a tudatos életmód felé vezető úton, új bejegyzésében arról beszélt: nem mindig egyszerű fenntartani a lendületet.

Dávid Petra új posztjában a motiváció fontosságáról beszélt

Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra inspirálja követőit

„Nem minden nap van kedvem edzeni. De minden nap teszek a célomért” – írta Petra a posztjában, ezzel is azt üzenve, hogy a motiváció nem állandó, és nem kell bűntudatot éreznünk, ha éppen nem vagyunk a legjobb formában.

Szerinte a fejlődés kulcsa az, hogy akkor is cselekedjünk, amikor nincs kedvünk hozzá. „De ha csak akkor tennél magadért, amikor kedved van, sosem jutnál előre” – fogalmazott. Az edző azt is hangsúlyozta, hogy minden apró lépés közelebb visz a célhoz, és a legfontosabb, hogy ne álljunk meg. A bejegyzés végén pedig motiváló üzenettel zárta gondolatait: „Ha nekem sikerült, neked is fog!”

Nem véletlen, hogy követői példaként tekintenek rá – Petra kitartása és eredményei látványosan bizonyítják, hogy a valódi erő a mindennapi döntésekben rejlik - írja a Bors.