Dávid Petra

Dávid Petra most elárulta az igazat!

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem minden nap könnyű megőrizni a motivációt – ezt a Házasság első látásra korábbi szereplője is jól tudja. Dávid Petra most inspiráló üzenettel jelentkezett az Instagramon, ahol őszintén mesélt arról, hogy a motiváció hullámzó, de a kitartás mindent eldönt.
Dávid Petramotivációedzés

A közösségi médiában gyakran látunk hibátlan edzéseket, tökéletes mosolyokat és lelkesítő idézeteket, de a valóság sokszor más. Dávid Petra, aki ma már személyi edzőként segíti követőit a tudatos életmód felé vezető úton, új bejegyzésében arról beszélt: nem mindig egyszerű fenntartani a lendületet.

Dávid Petra öt éremmel zárta a fitneszversenyt, de maximalistaként mégis maradt benne hiányérzet.
Dávid Petra új posztjában a motiváció fontosságáról beszélt
Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra inspirálja követőit

„Nem minden nap van kedvem edzeni. De minden nap teszek a célomért” – írta Petra a posztjában, ezzel is azt üzenve, hogy a motiváció nem állandó, és nem kell bűntudatot éreznünk, ha éppen nem vagyunk a legjobb formában.

Szerinte a fejlődés kulcsa az, hogy akkor is cselekedjünk, amikor nincs kedvünk hozzá. „De ha csak akkor tennél magadért, amikor kedved van, sosem jutnál előre” – fogalmazott. Az edző azt is hangsúlyozta, hogy minden apró lépés közelebb visz a célhoz, és a legfontosabb, hogy ne álljunk meg. A bejegyzés végén pedig motiváló üzenettel zárta gondolatait: „Ha nekem sikerült, neked is fog!”

Nem véletlen, hogy követői példaként tekintenek rá – Petra kitartása és eredményei látványosan bizonyítják, hogy a valódi erő a mindennapi döntésekben rejlik - írja a Bors.

Tinderen is belefuthatunk Dávid Petrába – keresi az igazit a bombázó. Részletek az Origo oldalán.

 

