Tinderen is belefuthatunk Dávid Petrába – keresi az igazit a bombázó

Dávid Petra számára a család mindig is a legfontosabb értékek közé tartozott. A sportoló, akit sokan céltudatos edzőként ismernek, most őszintén beszélt arról, hogy 37 évesen készen áll az anyaságra, de nem akar kompromisszumokat kötni a szerelemben – számol be a Bors.

Dávid Petra hisz az őszinte kapcsolatokban

Fotó: Markovics Gábor

„Én minden kérdés nélkül tudom, hogy szeretnék gyerekeket. Az összes Barbie babám, Barbie-házam, Legóm el van rakva a gyerekkoromból, hogy egyszer majd a kislányomnak, a gyerekeimnek továbbadhassam” – mesélte Petra, aki szerint az elmúlt években nem a karrier vagy a túlzott elvárások miatt maradt egyedül, hanem mert nem találta meg azt a férfit, aki mellett valóban érdemes jövőt építeni.

Dávid Petra szerint a mai randivilág tele van illúzióval

A sportoló most újra próbálkozik az ismerkedéssel – még a Tindert is letöltötte, de az élményei finoman szólva sem voltak biztatóak. Petra szerint a randizás ma már sokszor inkább egy játszma, mint valódi kapcsolódás. Több furcsa üzenetet is kapott a közösségi médiában – volt, aki azonnal csókolózni akart vele, más pedig „komolytalan kapcsolatot” ajánlott. Néhány megjegyzés pedig kifejezetten bántó volt, de Petra ezek ellenére is megőrizte optimizmusát.