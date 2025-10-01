Elképesztő dolgok derültek ki a Házasság első látásra új évadáról

A 2025-ös évad október 13-án kezdődik, és ismét 12 szingli próbálja ki, milyen érzés is az azonnali házasság egy idegennel. A sajtótájékoztatón a közönség megismerhette a résztvevőket, ám Deák Rebeka hiányát sokan észrevették. Kiderült, hogy az énekesnő a karrierje és kreatív projektjei miatt tartózkodott külföldön, épp akkor, amikor a sajtótájékoztató zajlott - írja a Bors.hu.

Nem jelent meg a sajtótájékoztatón Deák Rebeka

Fotó: MW-Bulvár

Deák Rebeka a műsorban: különleges szereplő

Annyiban eltérek a többi hölgytől, hogy nem én jelentkeztem, hanem a testvéremtől kaptam karácsonyra ezt a lehetőséget. November 14-től már tudtam, hogy mi lesz a karácsonyi ajándékom, és nagyon jó, de nem mondhattam nemet

– nyilatkozta Rebeka a Tények Plusznak.

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy számára a házasság egy erős érzelmi kötelék és komoly döntés.

A házasság számomra egy nagyon fontos döntés, amivel lehatárolod magad érzelmileg, és azt mondod, hogy már nem én vagyok, hanem mi vagyunk. Nem lehet csak úgy erőltetni a szerelmet, hiszen az nem csak rajtam múlik

– tette hozzá.

Deák Rebeka az álmodozásban is a saját útját járja: egyik napról a másikra döntött úgy, hogy New Yorkba utazik egy videoklip forgatására. Bár ennek ára volt, hiszen nem lehetett jelen a sajtótájékoztatón, az énekesnő szerint a lehetőségek és az élmények mindenért kárpótolják.