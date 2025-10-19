Hírlevél

Dér Heni

Kínok közt készül Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars adására

A Sztárban Sztár All Stars új adásában hatalmas kihívás vár az énekesekre. Dér Heni ezúttal a világhírű Christina Aguilerát formálja meg a TV2 színpadán, azonban egy kínzó fájdalom megkeserítette a próbáit.
A feladat nemcsak technikailag nehéz, hanem fizikailag is próbára teszi az énekesnőt. Dér Heni elárulta, hogy a próbák során olyan tüneteket tapasztal, amilyeneket korábban még soha írja a Bors.

Dér Heni
Dér Heni újabb nagy kihívás előtt áll.
Fotó: MTI/Mohai Balázs

Dér Heni szenved, de ragyogni akar Christina Aguileraként

Az énekesnő elmondta, hogy éneklés közben végig megfeszül a gégéje, ami fájdalmat okoz. „Életemben nem volt olyan nyaki izomlázam, mint most!” – vallotta be nevetve. Hozzátette, hogy szerencsésnek érzi magát, mert a hangszalagjai eddig jól bírták a megterhelést. A próbák alatt rájött, hogy Christina Aguilera utánozása igazi 

Mission: Impossible. 

A felkészülést nehezítette, hogy a hét elején egy kisebb torokbetegséggel is meg kellett küzdenie. Otthon a gyerekei kevésbé lelkesek, ha gyakorlás közben hallják énekelni. Ennek ellenére Dér Heni eltökélt, és azt mondta: „Le fogom utánozni Christinát, bármi áron!”

 

