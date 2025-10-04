Szívszorító vallomást tett Dér Heni – az édesanyjáról van szó

Dér Heni szívszorító vallomása Az énekesnő hosszú posztban emlékezett vissza mindarra, amit szüleitől, különösen édesanyjától az évek alatt kapott. Dér Heni sorait olvasva egyértelművé válik, milyen szoros kötelék, szeretet és barátság fűzte édesanyjához.

Megható születésnapi üzenetet posztolt Dér Heni (illusztráció) Fotó: Ylanite Koppens /pexels

Dér Heni születésnapi üzenete

Az énekesnő édesanyját köszöntötte fel egy igazán megható, szívből jövő és a szívhez szóló bejegyzésben közösségi oldalán. Dér Heni édesanyja ugyanis születésnapot ünnepel, lánya pedig a nyilvánosság előtt is kifejezte szeretettel fűtött háláját, mély tiszteletét és megbrecsülését édesanyja iránt.



Dér Heni bevallotta, hogy sok türelem kellett hozzá kamaszkorában.

Amikor nézem ezeket a fotókat, mindig eszembe jut, mi mindent kaptam tőled. Köszönöm a végtelen türelmed, a barátságod, törődésed, ami a kamaszkoromban extrán kellett

– írta.

Heni szerint soha nem lesz képes viszonozni azt a szeretetet és gondoskodást, amit ő kapott édesanyjától.

Megerendítő és szívhez szóló szép üzenet, mely bizonyítja a végtelen szeretetet ami csak családtagok között lehet.

