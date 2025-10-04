Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

énekesnő

Szívszorító vallomást tett Dér Heni – az édesanyjáról van szó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Könnyek szakadnak a szemünkbe, mikor ezen sorokat olvassuk. Megrendítő és mélyen szívhez szóló vallomást tett a népszerű énekesnő, Dér Heni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőédesanyaDér Henivallomás

Dér Heni szívszorító vallomása Az énekesnő hosszú posztban emlékezett vissza mindarra, amit szüleitől, különösen édesanyjától az évek alatt kapott. Dér Heni sorait olvasva egyértelművé válik, milyen szoros kötelék, szeretet és barátság fűzte édesanyjához.

Dér Heni születésnapi üzenete
Megható születésnapi üzenetet posztolt Dér Heni (illusztráció) Fotó: Ylanite Koppens /pexels

Dér Heni születésnapi üzenete

Az énekesnő édesanyját köszöntötte fel egy igazán megható, szívből jövő és a szívhez szóló bejegyzésben közösségi oldalán. Dér Heni édesanyja ugyanis születésnapot ünnepel, lánya pedig a nyilvánosság előtt is kifejezte szeretettel fűtött háláját, mély tiszteletét és megbrecsülését édesanyja iránt.


Dér Heni bevallotta, hogy sok türelem kellett hozzá kamaszkorában.

Amikor nézem ezeket a fotókat, mindig eszembe jut, mi mindent kaptam tőled. Köszönöm a végtelen türelmed, a barátságod, törődésed, ami a kamaszkoromban extrán kellett 

– írta.

Heni szerint soha nem lesz képes viszonozni azt a szeretetet és gondoskodást, amit ő kapott édesanyjától. 

Megerendítő és szívhez szóló szép üzenet, mely bizonyítja a végtelen szeretetet ami csak családtagok között lehet.

További szívbemarkoló sorokat olvashat a BORS oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!