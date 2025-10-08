Hírlevél

Dobó Kata

Ezt látni kell! Dobó Kata testét alig fedi valami

Dobó Kata ismét magára vonta a figyelmet egy lenyűgöző, tengerparton készült fotóval. A posztban a színésznő arról is beszélt, hogyan segítette Bali abban, hogy újra rátaláljon önmagára. A rajongók szerint Dobó Kata sugárzóbb, mint valaha.
Dobó KataBalifürdőruha

Dobó Kata újabb posztjával varázsolta el rajongóit: a színésznő fekete bikiniben, napfényben fürdőzve jelentkezett be Instagram-oldalán. A gyönyörű fotó Bali partjain készült, ahol – mint írta – mélyebb lelki tapasztalatokra tett szert - számol be a Bors.

Dobó Kata
 Dobó Kata visszanyerte lelki egyensúlyát
Fotó: Archív fotó

„Bali az a hely, ahol közelebb kerülsz valódi önmagadhoz. Ahol megtanulod elválasztani a lényeget a lényegtelentől.” - fogalmazott bejegyzésében.

Dobó Kata újra megtalálta önmagát

A színésznő szerint a sziget varázsa nemcsak a tájban, hanem abban is rejlik, hogy segít más szemmel látni a világot. Elárulta, próbálja ezt a szemléletet a mindennapokban is megőrizni: „Jóval nagyobb kihívás, de megéri.” Kata a poszt végén sejtelmesen utalt arra, hogy hamarosan új dolgokat oszt meg a követőivel: a forgatásokkal teli időszak után élete új fejezetébe lép.

Nem ez az első alkalom, hogy Dobó Kata személyes hangvételű bejegyzéssel lep meg mindenkit. Augusztusban Budapest különleges varázsáról írt, most pedig Balin talált inspirációt és lelki harmóniát.

A fotót a Bors oldalán tekintheti meg.

Hihetetlen: már 30 éves a sorozat, amiben először állt kamerák elé Dobó Kata. Részletek az Origo oldalán.

 

