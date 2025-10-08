Ezt látni kell! Dobó Kata testét alig fedi valami

Dobó Kata újabb posztjával varázsolta el rajongóit: a színésznő fekete bikiniben, napfényben fürdőzve jelentkezett be Instagram-oldalán. A gyönyörű fotó Bali partjain készült, ahol – mint írta – mélyebb lelki tapasztalatokra tett szert - számol be a Bors.

Dobó Kata visszanyerte lelki egyensúlyát

Fotó: Archív fotó

„Bali az a hely, ahol közelebb kerülsz valódi önmagadhoz. Ahol megtanulod elválasztani a lényeget a lényegtelentől.” - fogalmazott bejegyzésében.

Dobó Kata újra megtalálta önmagát

A színésznő szerint a sziget varázsa nemcsak a tájban, hanem abban is rejlik, hogy segít más szemmel látni a világot. Elárulta, próbálja ezt a szemléletet a mindennapokban is megőrizni: „Jóval nagyobb kihívás, de megéri.” Kata a poszt végén sejtelmesen utalt arra, hogy hamarosan új dolgokat oszt meg a követőivel: a forgatásokkal teli időszak után élete új fejezetébe lép.

Nem ez az első alkalom, hogy Dobó Kata személyes hangvételű bejegyzéssel lep meg mindenkit. Augusztusban Budapest különleges varázsáról írt, most pedig Balin talált inspirációt és lelki harmóniát.

A fotót a Bors oldalán tekintheti meg.