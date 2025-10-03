Döbrösi Laura leleplezte az Oscar-díjas rendezőt

Döbrösi Laura színésznő exkluzív interjút adott a BORS-nak az Egykutyáról, amelynek rendezője az Oscar-díjas Deák Kristóf. A film a miskolci CineFesten közönségdíjat nyert, és most a hazai mozikban is debütál.

Döbrösi Laura minden kérdésre válaszol

Fotó: Instagram/cinemacityhu

Döbrösi Laura: az Egykutya üzenete mindenkinek szól

Az Oscar-díjas rendező, Deák Kristóf legújabb filmje, az Egykutya ezen a héten kerül a mozikba. A miskolci CineFesten már közönségdíjat nyert, ami különösen fontos visszajelzés volt az alkotóknak. Döbrösi Laura a Borsnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy ez a film olyan dolgokat mond ki, amelyeket sok embernek hallania kell.

A színésznő szerint az Egykutya könnyed, de mély dráma, amelynek központi üzenete az, hogy soha nem késő helyre tenni az életünket. Külön élményként említette, hogy a színpadi változat után most valódi díszletek között játszhatta el a történetet, ami számára új színt adott a munkának.

Az interjúban szó esett a rendezőről is:

Deák Kristóf Döbrösi szerint demokratikus alkotó, aki szeret közösen dolgozni a színészeivel, és nagy teret enged a kreativitás kibontakozásának. Ugyanakkor pontosan tudja, mit akar, és ezt képes hangos szó nélkül is elérni.

A színésznő hozzátette, hogy bár egyelőre nincs szó újabb közös munkáról, örülne neki, ha a jövőben ismét szerepet kapna Deák Kristóf valamelyik filmjében. Az Egykutya premierje ennek ellenére önmagában is mérföldkő, hiszen a rendező és a színésznő közös munkája már most elnyerte a közönség szeretetét.

A teljes interjút a BORS oldalán tekintheti meg.