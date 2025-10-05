Váratlan helyen bukott le a magyar színész

Augusztus utolsó hétvégéjén a budapesti szerb templomban mondta ki a boldogító igent Ember Márk és Havasi Virág. A titkos esküvőn csak családtagok és közeli barátok vettek részt, a fiatal pár pedig a ceremónia után osztotta meg a különleges fotókat. A meghitt esemény után a lánybúcsú képei is napvilágot láttak, amelyekből kiderül, milyen szeretetteljes és vidám hangulatban zajlott a búcsú a lányévektől.

Szente Vajk rendező és a címszerepet alakító Ember Márk (b-j) a Shrek, a musical című előadás margitszigeti bemutatójának sajtótájékoztatóján a József Attila Színházban 2025. március 3-án.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ember Márk képei is feltűntek

A lánybúcsú képei külön történetet mesélnek. Havasi Virág barátnői nem hagyták, hogy a szórakozás nélkül teljen el az este: személyre szabott pálinkás poharak kerültek elő, amelyeket Ember Márk arcképével díszítettek.

A „bride” feliratú tortán is ott díszelgett a színész feje, és még a menyasszony kalapja is az ő mosolyával volt tele. A képek egyszerre viccesek és meghatóak, mintha egy szerelmes film kockái lennének.

Nők, akik nélkül nem lennék az, aki. Barátok, akikkel évek, évtizedek óta szövetségben vagyunk. (…) Köszönöm, hogy vagytok!

– írta Havasi Virág, aki ezzel a poszttal köszönte meg a búcsút a lánykorától.

