Erre vártunk! Újra képernyőre kerül a TV2 népszerű sorozata

„Skandinávia az Antarktiszon van, a házityúk költöző madár, a víz szilárd halmazállapotú, Kapu Tibor nyolc évet töltött az űrben.” Ilyen, és ehhez hasonló megoldásokkal szórakoztatják majd a nézőket az Észbontók című műsor szereplői, akiknek a kacifántos megfejtéseire hírességek alkotta párosok egymással versenyezve próbálnak rájönni.

Az Észbontók új évada Szépréthy Roland műsorvezetésével kerül képernyőre a SuperTV2-n – Fotó: SuperTV2

A hírességek is tippelnek az Észbontók új évadában

A népszerű műveletlenségi vetélkedő friss évaddal tér vissza, ahol nem csupán a stúdió, valamint – Szépréthy Roland személyében – a műsorvezető újult meg, hanem maga a játék is, amelynek során a hírességek most már nem csupán igaz-hamis vagy éppen képfelismerő feladványok terén boncolgathatják az önjelölt agysebészek válaszait, de tippelhetnek is a hat forduló egyikében. Mindez úgy történik, hogy az észbontók válaszlehetőségek nélkül fejtik meg az aktuális kérdést, míg a hírességek kapnak három opciót, hogy kiválasszák, a hozzájuk tartozó játékosok mire tippeltek, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

A műsor november 10-étől, minden hétköznap 19 órától látható majd a SuperTV2-n, a tét minden héten egymillió forint, amelyet jótékony célra ajánl majd a győztes duó. A híres párosok küzdelmében többek között Liptai Claudia és Ördög Nóra, Herceg Erika és Curtis, Tilla és Megyesi Balázs, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin duója is megméretteti magát.

Az Origón nyáron írtunk arról, hogy a korábbi Észbontó-sztár, Zsólyomi Zsolt kétszeres gyilkosság miatt kaphat halálbüntetést Miamiban.