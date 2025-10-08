Exfocista teszi boldoggá a gyönyörű magyar celebet

A reality-szereplőként ismert Sebestyén Ági napjainkban egy exfocista mellett boldog, míg Pumped Gabo szerelme volt, a magánélete miatt került reflektorfénybe, máskor a karrierje miatt figyelt fel rá a média – írta a Bors.

Exfocista teszi boldoggá Sebestény Ágit

Fotó: Sebestény Ági/Instagram

Ma azonban egészen más szemmel néz az életre, a lapnak elmesélte: megtalálta a belső harmóniát, boldog, rátalált a szerelem, ebben pedig egy olyan társat, aki mellett önmaga lehet. Ági szerint az igazi változás akkor kezdődött, amikor megtanulta elengedni a múltat, és a jelenben élni.

Exfocista a párja

Több mint egy éve boldog párkapcsolatban vagyok, ami rengeteget segít abban, hogy kiegyensúlyozott legyek. Szerintem a párkapcsolat, a hivatás és a magánélet között egyensúlyt adhat, ha a felek támogatják egymást. A legfontosabb számomra a bizalom, a közös értékek és a szeretet. Illetve a kommunikáció, hisz senki se lát bele a másik fejébe! – mondta a Borsnak. Sebestyén Ági párjáról nem sokat árul el, de annyit igen, hogy a sport mindig is része volt az életének

„Annyit elárulok, a párom egy exfocista, és nagyon szeretem benne, hogy tud küzdeni!”

– mondta szerelméről.