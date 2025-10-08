Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Sebestyén Ági

Exfocista teszi boldoggá a gyönyörű magyar celebet

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sebestyén Ági őszintén beszélt a múltjáról és arról, hogyan talált rá az egyensúlyra a szerelem és a karrier között. Pumped Gabo exe ma boldog párkapcsolatban él; egy exfocista a párja.
Sebestyén Ágiexfocistaceleb

A reality-szereplőként ismert Sebestyén Ági napjainkban egy exfocista mellett boldog, míg Pumped Gabo szerelme volt, a magánélete miatt került reflektorfénybe, máskor a karrierje miatt figyelt fel rá a média – írta a Bors.

Exfocista mellett boldog a gyönyörű celeb
Exfocista teszi boldoggá Sebestény Ágit
Fotó: Sebestény Ági/Instagram

 

Ma azonban egészen más szemmel néz az életre, a lapnak elmesélte: megtalálta a belső harmóniát, boldog, rátalált a szerelem, ebben pedig egy olyan társat, aki mellett önmaga lehet. Ági szerint az igazi változás akkor kezdődött, amikor megtanulta elengedni a múltat, és a jelenben élni.

Exfocista a párja

Több mint egy éve boldog párkapcsolatban vagyok, ami rengeteget segít abban, hogy kiegyensúlyozott legyek. Szerintem a párkapcsolat, a hivatás és a magánélet között egyensúlyt adhat, ha a felek támogatják egymást. A legfontosabb számomra a bizalom, a közös értékek és a szeretet. Illetve a kommunikáció, hisz senki se lát bele a másik fejébe! – mondta a Borsnak. Sebestyén Ági párjáról nem sokat árul el, de annyit igen, hogy a sport mindig is része volt az életének

 „Annyit elárulok, a párom egy exfocista, és nagyon szeretem benne, hogy tud küzdeni!” 

– mondta szerelméről.

 

