Fenyő Iván durván beszólt Gáspár Lacinak

Fenyő Iván egy videót osztott meg, amely szerint az énekes egyik legismertebb dala, a Hagyd meg nekem a dalt egy külföldi sláger zenei alapját használhatta fel – írja a Bors.

Fenyő Iván színművész

Fotó: Szabolcs László/Bors

A videóban egy TikTok-tartalomgyártó hasonlította össze a két zenét, és azt sugallta, hogy a hasonlóság nem véletlen. Fenyő Iván pedig nem hagyta szó nélkül a dolgot: ironikusan reagált az állításra, amivel egyértelműen célba vette nemcsak Gáspár Lacit, hanem az egész hazai popszakmát is.

Hm… pedig még olyan boldogan mutogattam embereknek, hogy alig van igazi magyar popsláger (szerintem), de például ez a magyar popszám mennyire jól van zeneileg megírva

– írta Fenyő Iván a posztban.

A színész követői azonnal reagáltak, sokan dicsérték őszinteségét, mások szerint viszont túl élesen fogalmazott.

