Ilyen még nem volt – titkos románc az Ázsia Expressz kulisszái mögött

A korábbi vízilabda-legenda, Fodor Rajmund 23 év után titokban elvált feleségétől, Fonyódi Bernadett-től, akivel két közös gyermekük is született. A házasságuk csendben ért véget, a válásról hónapokig senki sem tudott. A kétszeres olimpiai bajnok életében azonban a fordulatok nem értek véget: az Ázsia Expressz 2025-ös forgatásán különös kötelék alakult ki közte és az egyik versenytársa között - írja a Bors.

A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund újra szerelmes

Fotó: Szabolcs László/Bors

Fodor Rajmund válása után Ázsiában talált új társaságra

A műsorban, ahol Ungvári Miklóssal együtt küzdötte be magát a legjobb négy páros közé, a feszültség és az érzelmek a tengerentúlon sem maradtak rejtve. A stábtagok szerint Fodor és az egyik csinos versenyző között láthatóan több volt, mint baráti kapcsolat – bár a románc csak rövid ideig tartott, a hírek szerint már a forgatás alatt mindenki felfigyelt a köztük lévő kémiára.

A sportoló magánélete most először került a figyelem középpontjába. Egy közösségi oldalon terjedő bejegyzés szerint Fodor Rajmund már egy civil hölggyel él kapcsolatban, aki sportjogászként dolgozik.