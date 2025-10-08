Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Fodor Rajmund

Ilyen még nem volt – titkos románc az Ázsia Expressz kulisszái mögött

A kétszeres olimpiai bajnok életében új korszak kezdődött. Fodor Rajmund a legnagyobb titokban vált el feleségétől, és a hírek szerint az Ázsia Expressz forgatásán került közelebb egy csinos versenyzőhöz. A válás, a műsor és az új kapcsolat mind reflektorfénybe hozták a korábbi vízilabdázót, aki eddig ritkán engedett betekintést a magánéletébe.
A korábbi vízilabda-legenda, Fodor Rajmund 23 év után titokban elvált feleségétől, Fonyódi Bernadett-től, akivel két közös gyermekük is született. A házasságuk csendben ért véget, a válásról hónapokig senki sem tudott. A kétszeres olimpiai bajnok életében azonban a fordulatok nem értek véget: az Ázsia Expressz 2025-ös forgatásán különös kötelék alakult ki közte és az egyik versenytársa között - írja a Bors.

Fodor Rajmund
A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund újra szerelmes
Fotó: Szabolcs László/Bors

Fodor Rajmund válása után Ázsiában talált új társaságra

A műsorban, ahol Ungvári Miklóssal együtt küzdötte be magát a legjobb négy páros közé, a feszültség és az érzelmek a tengerentúlon sem maradtak rejtve. A stábtagok szerint Fodor és az egyik csinos versenyző között láthatóan több volt, mint baráti kapcsolat – bár a románc csak rövid ideig tartott, a hírek szerint már a forgatás alatt mindenki felfigyelt a köztük lévő kémiára.

A sportoló magánélete most először került a figyelem középpontjába. Egy közösségi oldalon terjedő bejegyzés szerint Fodor Rajmund már egy civil hölggyel él kapcsolatban, aki sportjogászként dolgozik.

Megalázták az Ázsia Expressz versenyzőit.

 

