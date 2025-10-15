Hírlevél

Fodor Rajmund

Megszólalt az Ázsia Expresszben szerelmi botrányba keveredett Fodor Rajmund

A kétszeres olimpiai bajnok sportoló élete nagy fordulóponthoz érkezett válása után. Fodor Rajmund számára azonban továbbra is a család jelenti a legfontosabb értéket.
Fodor Rajmundgyermekcsaládválás

Fodor Rajmund a válása után is arra törekszik, hogy megőrizze a családi harmóniát. Elmondása szerint gyerekei szabadon mozoghatnak az édesanyjuk és az ő otthona között, a döntéseket pedig közösen hozzák meg volt feleségével – írja a Bors. 

Fodor Rajmund a Nemzet Aranyai premierjén volt feleségével, lányával és annak udvarlójával.
Fodor Rajmund a Nemzet Aranyai premierjén volt feleségével, lányával és annak udvarlójával.
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Eddig is konszenzusra jutottunk mindenben, és ezután is ezt szeretnénk” – mondta a sportoló. 

A kétszeres olimpiai bajnok mindig is családcentrikus volt, már aktív sportolói évei vége felé is fontos szerepet játszott számára az apaság gondolata. 

Fodor Rajmund életében továbbra is a család az első

Fodor Rajmund szerint a legnagyobb visszajelzés egy szülő számára az, ha látja: gyermekei tisztességesen, stabil értékek mentén nőnek fel. 

„Tudok szigorú lenni, de inkább a lágyabb szívű apukák közé tartozom. Fontos számomra, hogy minden lehetőséget megadjak a gyerekeimnek” – mondta. 

A vízilabdázó életében különleges helyet foglalnak el akita kutyái, Chihiro és Emanami. A kutyák évek óta családtagként élnek a sportolóval. „A kutyáknak elképesztő terápiás hatásuk van. Jóban-rosszban mellettünk vannak” – mondta Fodor Rajmund. 

 

