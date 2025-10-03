Az elmúlt hónapokban Frey Timi és L.L. Junior viharos kapcsolata folyamatosan a bulvárhírek élén állt. Bár szakításukat már megerősítették, a történet továbbra sem zárult le: Timi legutóbbi Instagram-bejegyzése újabb vitát indított el - számol be a Bors.

Frey Timi Instagram-sztorija megosztotta a rajongókat

Fotó: Instagram/Frey Tímea

Frey Timi ismét reflektorfénybe került

A fiatal lány a Dancing with the Stars kapcsán idézte fel emlékeit: „1 éve ilyenkor kezdődött az egyik kedvenc időszakom” – írta posztjában. Bár sokak számára ez csak nosztalgia volt, a közösségi médiában hamar gúnyos és kritikus megjegyzések özöne indult el.

Többen úgy gondolják, Timi ezzel a bejegyzésével szeretné bejátszani magát a táncos show-ba. Kritikusai szerint nincs meg a kellő szakmai háttere, és inkább hírnévhajhászásról van szó, mint valódi tehetségről.

A kommentek között persze akadtak olyanok is, akik inkább ügyességét méltatták: szerintük nem véletlen, hogy minden lépésével reflektorfénybe kerül, hiszen tudatosan irányítja a körülötte zajló botrányokat.

