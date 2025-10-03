Hírlevél

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

L.L. Junior exe ismét a figyelem középpontjába került. Frey Timi egy Dancing with the Starsról szóló posztjával robbantott ki kommentháborút, amelyben követői élesen bírálták.
Dancing with StarskommentcunamiInstagram

Az elmúlt hónapokban Frey Timi és L.L. Junior viharos kapcsolata folyamatosan a bulvárhírek élén állt. Bár szakításukat már megerősítették, a történet továbbra sem zárult le: Timi legutóbbi Instagram-bejegyzése újabb vitát indított el - számol be a Bors.

Frey Timi
Frey Timi Instagram-sztorija megosztotta a rajongókat
Fotó: Instagram/Frey Tímea 

Frey Timi ismét reflektorfénybe került

A fiatal lány a Dancing with the Stars kapcsán idézte fel emlékeit: „1 éve ilyenkor kezdődött az egyik kedvenc időszakom” – írta posztjában. Bár sokak számára ez csak nosztalgia volt, a közösségi médiában hamar gúnyos és kritikus megjegyzések özöne indult el.

Többen úgy gondolják, Timi ezzel a bejegyzésével szeretné bejátszani magát a táncos show-ba. Kritikusai szerint nincs meg a kellő szakmai háttere, és inkább hírnévhajhászásról van szó, mint valódi tehetségről.

A kommentek között persze akadtak olyanok is, akik inkább ügyességét méltatták: szerintük nem véletlen, hogy minden lépésével reflektorfénybe kerül, hiszen tudatosan irányítja a körülötte zajló botrányokat.

Nagyon kínos: mindent kitálalt L.L. Juniorról az exe. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

@freytimea elindult..🪩 #dwts #tv2 #fyp #foryou #dancingwiththestars #fy #dwts2024 #nekedbelegyenbenne @Dancing with the Stars TV2 ♬ eredeti hang - freytimea

 

