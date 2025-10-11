Csúnyán lebukott L.L. Junior

Úgy tűnik, a rapper és a táncosnő kapcsolata sosem ér igazán véget. A L.L. Junior és Frey Timi nevével fémjelzett, érzelmekkel teli történetben már volt szakítás, kibékülés, nyilvános vita és dalaikban megfogalmazott üzengetés is – most pedig egy új felvétel borzolja a kedélyeket - számol be a Bors.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata ismét lázban tartja a rajongókat

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior és Frey Timi újra együtt?

A rajongók jól tudják: a pár románca olyan, mint egy végtelen telenovella, tele drámával, könnyekkel és szenvedéllyel. Bár Junior nemrég egy hosszú posztban jelentette ki, hogy végleg lezárta a kapcsolatot, a közösségi médiában felbukkant új TikTok-videó ismét megkérdőjelezte ezt a kijelentést.

A szóban forgó klipet egy fogászati klinika osztotta meg, hogy reklámozza egyik szolgáltatását. A videóban Frey Timi látható, amint különböző gyümölcsöket vesz a szájába. Az utolsó jelenetben azonban egy eper kerül elő, amelyet egy férfikéz tart felé. A rajongók rögtön kiszúrták a pecsétgyűrűt, és sokan megesküsznek rá: a kéz L.L. Junioré.