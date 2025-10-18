Hírlevél

Galla Miklós

Galla Miklós leplezetlen vallomása: ezt évtizedek óta bánja

A humorista pályafutása során mindig is a határok feszegetésére törekedett. Galla Miklós számára a színpadon való merész fellépések és a szabad mozgás a művészi kifejezés fontos részei, de elárulta, egy valamit régóta bán.
Galla MiklósL ’ art pour l ’ art Társulatközönségszínpadhumorista

Galla Miklós a magyar szórakoztatóipar egyik ikonja, aki most őszintén vallott pályafutása egyik legnagyobb „hibájáról”. A humorista szerint 1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnie, hogy a színpadon való szabadság és a show még nagyobb hatást gyakoroljon a közönségre – írja a Bors

Galla Miklós humorista
Galla Miklós humorista Fotó: Máté Krisztián/Bors

A L’art pour l’art Társulat egykori tagja évtizedek óta a magyar humor meghatározó alakja. Laár András mellett vált ismertté, majd saját estjeivel és televíziós szerepléseivel hódította meg a közönséget.  

Ezt bánja Galla Miklós

1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnem. Ez szexi kisugárzást, és pluszt ad az előadásnak

– vallotta Galla Miklós. 

A humorista elmondta, hogy ha profi zenészekkel dolgozott volna együtt, a produkció még legendásabb lehetett volna. A merész fellépések és a színpadon való szabadság extra energiát adtak az előadásoknak, és erőteljesebbé tették a közönségre gyakorolt hatást. 

Galla Miklós korábban már többször is meglepte a közönséget merész produkciókkal. Budapesten a Kazi színpadán például egy szál tangában lépett fel, és minden tekintetet magára vont. Ezek az élmények inspirálták őt, hogy mindig feszegetni próbálja a határokat a művészetében. 

 

