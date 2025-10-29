Ganxsta Zolee anyja elhunyt - így emlékezett meg róla a zenész

Elhunyt Ganxsta Zolee anyja, Kassai Ilona. A népszerű rapper kedden este értesítette követőit, hogy szeretett anyja „az angyalok közé költözött”. Posztjában köszönetet mondott mindenkinek, aki gondolatban megemlékezik róla - számol be a Bors.

Ganxsta Zolee anyja 97 éves korában távozott

A legendás színésznő 97 éves volt, és az utóbbi években egy XIII. kerületi gondozóházban élt. Még két évvel ezelőtt is arról beszélt a sajtónak, hogy bízik benne, megéli a századik születésnapját – de erre már nem kerülhetett sor.

Ganxsta Zolee anyja, Kassai Ilona pályafutása

Kassai Ilona már fiatal korától színészi pályára készült. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol olyan mesterei voltak, mint Rajz János és Abonyi Tivadar. Bár 1949-ben felvették a Színművészeti Főiskolára, rövid idő után mégis otthagyta, hogy a gyakorlatban építse karrierjét.

Még abban az évben az Állami Bányász Színházhoz szerződött, majd az 1951-ben alapított Faluszínház (későbbi Déryné Színház) alapító tagjai között szerepelt. 1976-tól az Arany János Színházban játszott, ahol hosszú éveken át meghatározó művész lett.

Díjak, szerepek, örökség

Ganxsta Zolee anyja nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon és a szinkronban is maradandót alkotott. Több generáció ismerte hangját és játékát. Szerepelt például a legendás Szomszédok című sorozatban, ahol Terikét alakította, valamint olyan klasszikus darabokban, mint az Othello, az Antigoné, az Ármány és szerelem vagy a Bánk bán.

Munkáját a legmagasabb szakmai elismerésekkel díjazták: 1961-ben Jászai Mari-díjat, 1963-ban pedig Kossuth-díjat kapott, így 35 évesen az ország legfiatalabb Kossuth-díjas színésznője lett.