Ezzel a fotóval mindenkit meglepett Gáspár Bea

Gáspár Bea ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család. A sztáranyuka a Lánygyermekek Világnapja alkalmából osztott meg egy gyönyörű fotót közösségi oldalán, amelyen két lánya, Gáspár Evelin és Gáspár Virág társaságában látható - számol be a Bors.

Sugárzó mosoly, elegancia és erő – ilyen lenyűgöző Gáspár Bea.

Fotó: Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: Mystery Hotel Budapest Smink: Verner Csímár Helga Haj: Hatos Beatrix / hot! magazin

Gáspár Bea és lányai elvarázsolták a rajongókat

A kép Bea 50. születésnapján készült, és valódi harmónia sugárzik róla. Az elegáns, piros, testhezálló ruhát viselő édesanya mellett két gyönyörű lánya fekete, nőies ruhákban mosolyog a kamerába. A rajongók szerint a három hölgy igazi példaképe az összetartó családnak.

A poszt alá számos elismerő komment érkezett – sokan kiemelték, milyen megható látni az anya és lányai közti szeretetet. Evelin hosszú üzenetben fejezte ki háláját édesanyjának, míg Virág röviden, de annál szívhez szólóbban írta: „Szeretlek.”