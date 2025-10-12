Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány: az USA áll az oroszok elleni támadások mögött

Gáspár Bea

Ezzel a fotóval mindenkit meglepett Gáspár Bea

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Lánygyermekek Világnapja alkalmából osztott meg egy különleges képet Gáspár Bea, amelyen két lányával, Evelinnel és Virággal látható. A fotó nem csupán a családi összetartozást, hanem az anya-lánya kapcsolat erejét is szimbolizálja. A rajongók elérzékenyülve reagáltak Gáspár Bea megható bejegyzésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gáspár Beafotómegható

Gáspár Bea ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család. A sztáranyuka a Lánygyermekek Világnapja alkalmából osztott meg egy gyönyörű fotót közösségi oldalán, amelyen két lánya, Gáspár Evelin és Gáspár Virág társaságában látható - számol be a Bors.

Gáspár Bea
Sugárzó mosoly, elegancia és erő – ilyen lenyűgöző Gáspár Bea.
Fotó: Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: Mystery Hotel Budapest Smink: Verner Csímár Helga Haj: Hatos Beatrix / hot! magazin

Gáspár Bea és lányai elvarázsolták a rajongókat

A kép Bea 50. születésnapján készült, és valódi harmónia sugárzik róla. Az elegáns, piros, testhezálló ruhát viselő édesanya mellett két gyönyörű lánya fekete, nőies ruhákban mosolyog a kamerába. A rajongók szerint a három hölgy igazi példaképe az összetartó családnak.

A poszt alá számos elismerő komment érkezett – sokan kiemelték, milyen megható látni az anya és lányai közti szeretetet. Evelin hosszú üzenetben fejezte ki háláját édesanyjának, míg Virág röviden, de annál szívhez szólóbban írta: „Szeretlek.”

Harmadik gyerek? Gáspár Bea meglepő bejelentést tett. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!