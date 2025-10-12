Ezzel a fotóval mindenkit meglepett Gáspár Bea

Gáspár Bea ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család. A sztáranyuka a Lánygyermekek Világnapja alkalmából osztott meg egy gyönyörű fotót közösségi oldalán, amelyen két lánya, Gáspár Evelin és Gáspár Virág társaságában látható - számol be a Bors.
Gáspár Bea és lányai elvarázsolták a rajongókat
A kép Bea 50. születésnapján készült, és valódi harmónia sugárzik róla. Az elegáns, piros, testhezálló ruhát viselő édesanya mellett két gyönyörű lánya fekete, nőies ruhákban mosolyog a kamerába. A rajongók szerint a három hölgy igazi példaképe az összetartó családnak.
A poszt alá számos elismerő komment érkezett – sokan kiemelték, milyen megható látni az anya és lányai közti szeretetet. Evelin hosszú üzenetben fejezte ki háláját édesanyjának, míg Virág röviden, de annál szívhez szólóbban írta: „Szeretlek.”
