Csoda történt a Gáspár családban

Gáspár Evelin 11 év után ismét összehozta a viszályban álló Gáspár családot: egy bokszmérkőzés hozta meg a várva várt békülést, amikor egész családja összegyűlt, hogy támogassa őt. Legutóbb a ballagási vacsorán ült ilyen formában együtt a Gáspár család.
A Gáspár családban mindig történik valami.

Gáspár család
Evelin bokszmeccse összehozta a Gáspár családot
Fotó: Mediaworks Archív

Most épp a békülés jeleit tapasztalhatjuk náluk a sok vérzivataros év után. 

Gáspár Evelin – aki exkluzív interjút adott a Borsnak – egyre kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, és most nemcsak saját életében, hanem a családjában is nagy fordulat történt. Egy bokszgála lett az a pillanat, amikor a régóta feszült viszonyok oldódtak: a családtagok, akik évek óta kerülték egymást, együtt szurkoltak neki, és ezzel megtört a jég.

Karácsonykor is együtt lehet a Gáspár család

„Nagyon örülök neki, hogy a családtagjaim levetették magukról azt a dühöt, amit eddig hordoztunk. Nekem ez a hétvégi bokszmeccs két szempontból is győzelem volt: egyrészt megnyertem, másrészt pedig újra együtt volt a család” – mesélte a lapnak Evelin. A békülésben Gáspár Zsolti is részt vett, jelezve, hogy a viszálykodás ideje lejárt. Evelin szerint a mostani pillanat egy új kezdet: a karácsonyt is talán együtt ünnepli majd a család.

 

