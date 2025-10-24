Hírlevél

Gáspár Evelin

Sírva mutatta meg Gáspár Evelin, min megy keresztül

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Könnyek között posztolt Győzike lánya. Gáspár Evelin keményen edz, hogy megtartsa álomalakját, de ez nem mindig könnyű számára.
Gáspár EvelinéletmódBorsálomalak

Gáspár Evelin kemény munkával érte el álomalakját, a súlyát rendszeres edzéssel és egészséges életmóddal tartja fent. A híresség most megmutatta, hogy a kemény munka nem mindig könnyű – írja a Bors. 

Gáspár Evelin
Gáspár Evelin

Gáspár Evelin nem adja fel

A fiatal influenszer, Gáspár Győző lánya Instagram-történetében osztotta meg, amint egy edzőgépen ülve könnyek között küzd a fáradtsággal. Posztjában így írt követőinek: 

„Néha csak sírva megy az edzés, de akkor sem adom fel!” – írta Instagram-sztorijában. 

Gáspár Evelin korábban őszintén mesélt arról, hogy tinédzserként komoly harcot vívott a súlyával. Elsőszámú célja mindig az volt, hogy egészséges és boldog legyen, és a kemény munkája meghozta az eredményt. 

 

 

