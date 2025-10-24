Sírva mutatta meg Gáspár Evelin, min megy keresztül

Gáspár Evelin kemény munkával érte el álomalakját, a súlyát rendszeres edzéssel és egészséges életmóddal tartja fent. A híresség most megmutatta, hogy a kemény munka nem mindig könnyű – írja a Bors.

Gáspár Evelin

Gáspár Evelin nem adja fel

A fiatal influenszer, Gáspár Győző lánya Instagram-történetében osztotta meg, amint egy edzőgépen ülve könnyek között küzd a fáradtsággal. Posztjában így írt követőinek:

„Néha csak sírva megy az edzés, de akkor sem adom fel!” – írta Instagram-sztorijában.

Gáspár Evelin korábban őszintén mesélt arról, hogy tinédzserként komoly harcot vívott a súlyával. Elsőszámú célja mindig az volt, hogy egészséges és boldog legyen, és a kemény munkája meghozta az eredményt.