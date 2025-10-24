Sírva mutatta meg Gáspár Evelin, min megy keresztül

Könnyek között posztolt Győzike lánya. Gáspár Evelin keményen edz, hogy megtartsa álomalakját, de ez nem mindig könnyű számára.
Gáspár Evelin kemény munkával érte el álomalakját, a súlyát rendszeres edzéssel és egészséges életmóddal tartja fent. A híresség most megmutatta, hogy a kemény munka nem mindig könnyű – írja a Bors.
Gáspár Evelin nem adja fel
A fiatal influenszer, Gáspár Győző lánya Instagram-történetében osztotta meg, amint egy edzőgépen ülve könnyek között küzd a fáradtsággal. Posztjában így írt követőinek:
„Néha csak sírva megy az edzés, de akkor sem adom fel!” – írta Instagram-sztorijában.
Gáspár Evelin korábban őszintén mesélt arról, hogy tinédzserként komoly harcot vívott a súlyával. Elsőszámú célja mindig az volt, hogy egészséges és boldog legyen, és a kemény munkája meghozta az eredményt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!