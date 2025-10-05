Gáspár Evelin: Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek

Gáspár Evelin nem kér a negatív kommentekből. Győzike lánya ma már tudja, mit ér, és nem hagyja, hogy mások szabják meg, hogyan érezze magát. A híresség szerint a tisztelet önmagunkkal kezdődik, és ő ezt most már meg is élte.

Gáspár Evelin rikítóan csillog

Fotó: Instagram / evelingaspar

Gáspár Evelin szerint a tisztelet önmagunkkal kezdődik

A híresség a műsorban arról beszélt, hogy hosszú időbe telt, mire megtanulta: az önbecsülés mindennek az alapja.

Ha valaki magát nem tiszteli, nem fog tudni mást sem tisztelni

– mondta. Gáspár Evelin elismerte, volt idő, amikor ő sem becsülte önmagát, de mára ez megváltozott. A sztár büszke a testére, és nem hagyja, hogy a negatív kommentek elbizonytalanítsák.

Győzike lánya a kommentelőknek üzent

Gáspár Evelin a családjáról is őszintén beszélt:

Belém van kódolva, hogy a család szent és sérthetetlen.

Elmondta, hogy bár sokan sajnálták, amiért gyerekként a reality világába került, ő inkább hálás érte.

Azt nem látják az emberek, hogy édesapámnak nem kellett elmennie 12 órát dolgozni a gyárba, három műszakba

– magyarázta. A híresség szerint a szülei mindig mellette álltak, és ennek köszönhető, hogy ma erős nőként áll ki magáért.

Gáspár Evelin szerint a közösségi médiában mindenki ítélkezik, de ő már nem engedi, hogy mások határozzák meg az önképét.

Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek

– tette hozzá magabiztosan.

További részleteket olvashat a BORS oldalán.