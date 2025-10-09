Hírlevél

Gáspár Evelin

Gáspár Evelin megint áttetsző szexi szettben pózolt

1 órája
A fiatal celeb ismét felrobbantotta a közösségi médiát, amikor áttetsző fekete szettben pózolt egy liftben. Gáspár Evelin újfent megmutatta, hogy nemcsak a sportos életmód, hanem a divat terén is otthonosan mozog.
Nem először fordul elő, hogy Gáspár Evelin áttetsző ruhában jelenik meg valahol.

Gáspár Evelin
Gáspár Evelin vadító fotón mutatta meg alakját
Fotó: Gáspár Evelin Instagram

A múlt hónapban is megmutatta magát egy laza ezüst szettben. 

Legutóbbi Instagram-bejegyzésében pedig egy fekete, áttetsző ingből és nadrágból álló ruhában pózolt egy liftben, miközben haját felkötötte, hogy a figyelem az öltözékére összpontosuljon. A képet követően rajongói elárasztották őt pozitív visszajelzésekkel – írja a Bors.

Gáspár Evelin büszke megjelenésére

Bár Evelin az utóbbi időszakban számos negatív kommentet kapott testalkatáról és szépségipari beavatkozásairól, ő továbbra is büszkén vállalja megjelenését. Egy korábbi podcast-interjúban elmondta: 

Gondoljanak rólam, amit akarnak! Az emberek bizonyos tudattal, bizonyos horizontig látnak.

Evelin nemcsak a közösségi médiában, hanem a televízióban is aktívan szerepel, legutóbb a "Nőfilter" című podcastban osztotta meg gondolatait a női önbecsülésről és a családi háttérről.

 

