Gáspár Evelin most tényleg más lett!

Gáspár Evelin a Nőfilter Podcast vendégeként őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években. Azt mondja, most élete egyik legszebb időszakát éli, testileg és lelkileg is harmóniában van önmagával - számol be a Bors.

Gáspár Evelin hálás a múltjáért és büszke arra, ahol ma tart

Fotó: Mediaworks archív

Gáspár Evelin ma érzi magát igazán erősnek

„Rájöttem, mennyi ember szeret, és milyen áldozatokat hoznak értem. Most úszok a pozitív dolgokban, a szeretetben, és hálát adok Istennek” – vallotta a műsorban. Az egykori gyereksztár szerint ma már megtanulta kezelni a negatív kommenteket és a bulvárvilág folyamatos figyelmét. Úgy véli, a siker velejárója, hogy időnként támadják is az embert.

A beszélgetésben a Gáspár Evelin fogyása is szóba került, hiszen sokan kommentálják a külsejét. Ő azonban határozottan kiáll magáért, és büszke az elért eredményeire: „Most is megkapom, hogy kövér vagyok, pedig életemben nem néztem ki ilyen jól, nem voltam ilyen szálkás. 20% a testzsírom, lehet utánam csinálni!” – jelentette ki határozottan.

Evelin elmondta, soha nem bánta meg, hogy a nyilvánosság előtt nőtt fel a Győzike Show idején. Sőt, hálás érte, hogy szülei mindig mellette voltak, és olyan lehetőségeket biztosítottak, amelyeknek köszönhetően akár külföldön is tanulhatott volna.

Gáspár Evelin mára sokak számára inspiráció. Egyre többen írnak neki, hogy tanácsot kérjenek vagy erőt merítsenek a történetéből. Evelin minden üzenetre próbál válaszolni, mert tudja, mennyit jelenthet egy jó szó a nehéz időkben.