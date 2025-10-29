Hírlevél

Gáspár Laci

Gáspár Laci koncertje ritka kellemetlenre sikerült – mindenki ezen nevet

Egy TikTok-videó terjed villámgyorsan Gáspár Laci legutóbbi fellépéséről. A Megasztár egykori felfedezettje egy kapuvári családi napon énekelt, de a közönség helyett inkább a padok és a fűszálak hallgatták — Gáspár Laci profin végigcsinálta, az internet viszont nem kímélte.
Gáspár Lacibotránykoncert

Gáspár Laci kapuvári fellépése egyértelműen a hét legkellemetlenebb, ugyanakkor legszórakoztatóbb pillanata lett a TikTokon. Az X-Faktor mentora egy családi napon adott mini koncertet, ahol a videó tanúsága szerint alig akadt néző — a közönség helyett inkább a szél, a fű és néhány kósza szék volt jelen. Ennek ellenére az énekes mosolyogva, teljes odaadással énekelt, mintha telt ház előtt állna – írja a Bors.

Gáspár Laci, GáspárLaci
Gáspár Laci kapuvári koncertjén alig akadt néző, de az énekes így is mosolyogva végigénekelte a fellépést Fotó: MW archívum

Az internet nem kímélte Gáspár Laci kapuvári koncertjét

A TikTok-videó alatt záporoznak a kommentek:

@hvivke #motorokhazakapuvàr #gáspárlaci #loncincsaládinap @Motorok Háza ♬ eredeti hang - Horváth Vivien


„Ritka kellemetlen pillanatok egyike” — írta valaki. Mások viccesen reagáltak: „Mentem volna, csak elfogytak a jegyek”, vagy „Így is megkapja a félmilliós gázsit.” Voltak persze, akik megvédték az énekest, szerintük ez is azt mutatja, mennyire elhivatott: ha kell, a semminek is koncertet ad.

A helyzet abszurditását maga Gáspár Laci is oldotta, amikor nevetve megjegyezte:
„Nem énekelni jöttem, hanem quadozni, de ha már itt vagyok, csinálok egy kis hangulatot.”

Nemrég egy 71 éves testépítő is beszólt neki.

 

