Gáspár Laci koncertje ritka kellemetlenre sikerült – mindenki ezen nevet

Gáspár Laci kapuvári fellépése egyértelműen a hét legkellemetlenebb, ugyanakkor legszórakoztatóbb pillanata lett a TikTokon. Az X-Faktor mentora egy családi napon adott mini koncertet, ahol a videó tanúsága szerint alig akadt néző — a közönség helyett inkább a szél, a fű és néhány kósza szék volt jelen. Ennek ellenére az énekes mosolyogva, teljes odaadással énekelt, mintha telt ház előtt állna – írja a Bors.

Az internet nem kímélte Gáspár Laci kapuvári koncertjét

A TikTok-videó alatt záporoznak a kommentek:



„Ritka kellemetlen pillanatok egyike” — írta valaki. Mások viccesen reagáltak: „Mentem volna, csak elfogytak a jegyek”, vagy „Így is megkapja a félmilliós gázsit.” Voltak persze, akik megvédték az énekest, szerintük ez is azt mutatja, mennyire elhivatott: ha kell, a semminek is koncertet ad.

A helyzet abszurditását maga Gáspár Laci is oldotta, amikor nevetve megjegyezte:

„Nem énekelni jöttem, hanem quadozni, de ha már itt vagyok, csinálok egy kis hangulatot.”

