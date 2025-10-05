Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon fontos határidő közeleg – ezt minden számítógép-használónak tudnia kell!

kutya

Összetört és gyászol Gianni

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas veszteség érte az ismert séfet: 16 év után elveszítette szeretett kutyáját, aki életének minden pillanatában mellette volt. A gyászoló Gianni Annoni közösségi oldalán búcsúzott el kedvencétől mély érzelmekkel és megható sorokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyatársbúcsúüzenetGianni Annoniséf

Gianni Annoni a napokban fájdalmas bejelentést tett: „A karjaimban távoztál” – így búcsúzott 16 évnyi közös élet után kutyájától.

Gianni Annoni
Gianni Annoni közösségi oldalán búcsúzott el kedvencétől
Fotó: Bors

Az olasz származású séf búcsúüzenetében elárulta, hogy kutyusa csendesen és szeretettel volt jelen minden napjában, mindig ott volt vele. 

A búcsúposzt fekete‑fehér fotókkal, személyes részletekkel illusztrálva jelent meg.

Gianni Annoni sok mindent elárult kutyájáról

Annoni részletezte, hogyan mit szeretett, és mit nem kedvence – például nem kedvelte a labdát, nem rajongott a gyerekek kiabálásáért, utálta az autós utazást, viszont szerette a magányos sétákat.

A Bors részetelesen beszámol Gianni búcsúbejegyzéséről. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!