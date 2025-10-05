Összetört és gyászol Gianni

Gianni Annoni a napokban fájdalmas bejelentést tett: „A karjaimban távoztál” – így búcsúzott 16 évnyi közös élet után kutyájától.

Gianni Annoni közösségi oldalán búcsúzott el kedvencétől

Fotó: Bors

Az olasz származású séf búcsúüzenetében elárulta, hogy kutyusa csendesen és szeretettel volt jelen minden napjában, mindig ott volt vele.

A búcsúposzt fekete‑fehér fotókkal, személyes részletekkel illusztrálva jelent meg.

Gianni Annoni sok mindent elárult kutyájáról

Annoni részletezte, hogyan mit szeretett, és mit nem kedvence – például nem kedvelte a labdát, nem rajongott a gyerekek kiabálásáért, utálta az autós utazást, viszont szerette a magányos sétákat.

A Bors részetelesen beszámol Gianni búcsúbejegyzéséről.