Könnyes szemmel mesélt Judy – családi titok derült ki a Groovehouse énekesnő életéből

A Groovehouse idén is hatalmas bulira készül: Judy és Kárpáti Zsolt november 15-én az Akvárium Klub NagyHalljában adnak látványos, 120 perces koncertet. A show ezúttal különleges lesz, hiszen Judy lánya, Maja is fellép velük - írja a Bors.

A Groovehouse látványos koncertre készül – Judy lánya, Maja is színpadra lép az Akváriumban.

Fotó: Hajdú Bihari Napló/Tóth Imre

„Nem régóta van tánckarunk, a lányom tánctanárát kértük fel először, most novemberben pedig Maja is a színpadon táncol majd, ahogyan a turné több korábbi állomásán is történt. Ennek még jobban is örülök, mintha duetteznénk” – mesélte Judy.

Klasszikus slágerek és új dalok a Groovehouse koncertjén

A Groovehouse közel harmincéves pályafutását ünnepli, és természetesen a közönség kedvencei sem maradnak el: Hajnal, Vándor, Ha újra látom... – ezek nélkül nem telhet el egyetlen koncert sem.

„Az új dalainkat, mint az Ugrálj, az Élj vagy Ez a nap a miénk, ugyanúgy szeretjük, még ha kevesebb figyelmet is kapnak. Ma már nemcsak a zene minősége dönt arról, mi lesz sláger” – fogalmazott Judy.

Kárpáti Zsolt hozzátette: „Ha akkoriban lett volna YouTube, a Hajnal és Vándor is elérte volna a 100 milliós nézettséget.”

A Groovehouse számára az Akvárium Klub évek óta különleges helyszín. 2018 óta (a pandémiás időszakot leszámítva) minden évben felléptek ott, és a mostani koncert talán az utolsó ilyen alkalom lehet.

„Most is lesz afterparty, limitált jegyekkel. Látjuk, hogy manapság divat stadionokat megtölteni, de mi inkább maradunk a közvetlen, bulis hangulatnál. Talán a 30. évfordulónkra jöhet majd egy MVM Dome-koncert” – mondta Zsolti.

Judy a zenén túl: új vállalkozásba kezdett

Judy a Groovehouse sikerei mellett új üzleti területre is nyitott: nemrég légvár-bérbeadással kezdett foglalkozni. „Szeretem, ha több lábon állhatok, és közben megmarad a zene öröme is” – fogalmazott az énekesnő.

A közelmúltban megdöbbentő részleteket árult el balesetéről.