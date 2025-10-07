Arcpirító vádak: Hajdú Péter bíróságra megy az RTL ellen

A „Te is fiam, Brutus” idézetet az RTL úgy értelmezte, hogy ezzel leleplezte egyik árulótársát, Korom Gábort. A produkció emiatt kötbérfizetésre kötelezné Hajdú Pétert, aki azonban ezt teljes mértékben elutasítja – írja a Bors.

Hajdú Péter kiakadt és perel.

Fotó: Instagram/Hajdú Péter

„Arcpirító, ami történt” – reagál Hajdú Péter a vádakra

A műsorvezető szerint abszurd a vád, hiszen nem nevezett meg senkit, csupán irodalmi utalást tett. Elmondása szerint huszonöt éve dolgozik a televízióban, de még soha nem találkozott hasonló esettel. Felháborítónak tartja, hogy egyetlen mondatát ilyen súlyosan félreértelmezték. Hajdú jogi útra terelné az ügyet, és kijelentette, semmilyen szinten nem hajlandó kompromisszumra.

A producer szerint egyértelmű a szabálysértés

Nyári Gábor, az Árulók producere szerint viszont Hajdú egyértelműen megszegte a játék titoktartási szabályait. Úgy véli, a műsorvezető nem értette teljesen, mit jelent az áruló szerepe a játékon belül. Szerinte, ha valaki utal arra, hogy ismeri az árulók kilétét, azzal véget vet a játéknak. A producer szerint ezért indokolt a kötbér követelése, mert Hajdú viselkedése veszélyeztette a produkció hitelességét. A történet nagy vihart kavart, a közönség pedig megosztott: egyesek a csatornát, mások Hajdút védik. Annyi biztos, hogy a botrány a bíróságon folytatódhat, és még messze nincs vége az Árulók utóéletének.