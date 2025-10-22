Hírlevél

Hajdú Péter

Hajdú Péter nagy lépésre készül, sokakat meglepett

Új időszak kezdődik a népszerű műsorvezető életében: végre pont kerülhet egy régóta halogatott ígéret végére. Hajdú Péter most már biztos abban, hogy elérkezett az ideje a nagy döntésnek, és jövőre valóra váltja, amit korábban többször elhalasztott.
Hosszú várakozás után Hajdú Péter és Láng Eszter végre kimondták: eljött az idő az esküvőre. Bár már többször tervezték, eddig mindig közbejött valami – idén például a kerek születésnapjaik miatt halasztották el. Most azonban biztos, hogy 2026-ban sor kerül a nagy napra - számol be a Bors.

Hajdú Péter
Hajdú Péter és Láng Eszter jövőre kimondják a boldogító igent
Fotó: hot! magazin archív/Bors

Mindketten azt valljuk, hogy nem a papír számít, hiszen a kapcsolatunk így is erős és kiegyensúlyozott. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy egyszer kimondjuk azt az igent. 

Már csak azon gondolkodunk, hogy szűk családi körben ünnepeljünk-e, vagy inkább egy nagyobb baráti társasággal, de az biztos, hogy jövőre megtartjuk az esküvőt

 – árulta el Péter.

Az életmódváltás is fontos szerepet játszik Hajdú Péter életében

A médiaszakember őszintén beszélt arról is, hogyan éli meg az idő múlását. Mint mondta, az ötvenedik születésnapját nehezebben viselte, de párja, Eszter is hasonlóan érzett a harmincadik életévénél.

Bevallom, nehezen éltem meg az ötvenet, de az a vicc, hogy Eszti is nehezen viselte a harmincat

 – nevetett Péter. Hozzátette, hogy igyekszik odafigyelni az egészségére és a megjelenésére, hiszen fontos számára, hogy fiatalos maradjon.

Az utóbbi hetekben sok szó esett arról, hogy a tévés személyiséget kötbérfizetésre szólította fel az RTL, miután szerintük megszegte a szerződését Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor kapcsán. A konfliktus végül rendeződött, a felek megegyeztek, és Hajdú Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy az ügyet lezárták.

 

