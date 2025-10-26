Hargitai Bea vallomása sokkolta a követőket – kiderült, min esett át titokban

A modell hónapok óta készült a változásra, de csak most mert belevágni. A döntése bevállalós volt, az eredmény pedig meglepően látványos. A plasztikai beavatkozás után Hargitai Bea minden részletet megosztott a közösségi oldalán – adta hírül a Borsonline.hu.

Hargitai Bea a televízióban beszél az anyaságról

Fotó: YouTube/TV2 Magyarország

Hargitai Bea a plasztikai műtét után

A modell megmutatta a varratokat, a duzzanatokat, és azt is, hogyan tér vissza fokozatosan a régi formájához – vagy talán egy új, magabiztosabb énjéhez.

A modell korábban is nyíltan beszélt a plasztikai műtétekről, most viszont saját tapasztalatát is megosztotta.

Csak azt bánom, hogy nem csináltattam meg előbb

– írta Instagram történetében Hargitai Bea.

A népszerű influenszer közösségi oldalán arról is beszélt, milyen látványos lett a műtét eredménye. Elmondása szerint a felső szemhéjkorrekció egy gyors, hálás beavatkozás, amely rövid gyógyulási idővel jár, és természetes, friss tekintetet ad.