Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

Harsányi Levente

Harsányi Levente élete legnehezebb időszakáról vallott

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez elmúlt hónapokban személyes tragédia és szakítás is beárnyékolta a népszerű rádiós életét. Harsányi Levente azonban úgy érzi, megtalálta a módját, hogy előre tekintsen és pozitívan élje mindennapjait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harsányi Leventetestvértragédiaszakítás

Az elmúlt hónapok Harsányi Levente életében tragédiákkal és nehéz pillanatokkal teltek, ám a rádiós családjában és magánéletében történt veszteségek ellenére a lehetőségekre koncentrál, és nyitott szívvel tekint a jövő felé – írja a Bors

Harsányi Levente
Harsányi Levente
Fotó: hot!magazin

Harsányi Levente elmondta, hogy testvére elhunyt, és szakított menyasszonyával is az elmúlt hónapokban. „Ezek mindig tanítanak valamire. Most arra világítottak rá, hogy könnyebben kellene élni az életet” – mondta. 

A rádiós szerint a családi kötelékek fontosak, ám a veszteségek ráébresztették: a párkapcsolatokban és az élet más területein is számít, hogyan kezeljük a helyzeteket. 

Az ember a tragédiák után hajlamos magába fordulni, de én most mindennek örülök: egy kávézásnak, egy beszélgetésnek, a gyermekemmel töltött időnek 

– hangsúlyozta. 

Harsányi Levente örök romantikus 

„Örök szerelmes vagyok” – vallotta be Harsányi Levente. Szerinte az intimitás és az érzések kifejezése a párkapcsolat alapja, az együtt alvás, az őszinteség, humor, és a finom érintések mind fontosak a kapcsolatban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!