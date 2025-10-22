Harsányi Levente élete legnehezebb időszakáról vallott

Az elmúlt hónapok Harsányi Levente életében tragédiákkal és nehéz pillanatokkal teltek, ám a rádiós családjában és magánéletében történt veszteségek ellenére a lehetőségekre koncentrál, és nyitott szívvel tekint a jövő felé – írja a Bors.

Harsányi Levente

Fotó: hot!magazin

Harsányi Levente elmondta, hogy testvére elhunyt, és szakított menyasszonyával is az elmúlt hónapokban. „Ezek mindig tanítanak valamire. Most arra világítottak rá, hogy könnyebben kellene élni az életet” – mondta.

A rádiós szerint a családi kötelékek fontosak, ám a veszteségek ráébresztették: a párkapcsolatokban és az élet más területein is számít, hogyan kezeljük a helyzeteket.

Az ember a tragédiák után hajlamos magába fordulni, de én most mindennek örülök: egy kávézásnak, egy beszélgetésnek, a gyermekemmel töltött időnek

– hangsúlyozta.

Harsányi Levente örök romantikus

„Örök szerelmes vagyok” – vallotta be Harsányi Levente. Szerinte az intimitás és az érzések kifejezése a párkapcsolat alapja, az együtt alvás, az őszinteség, humor, és a finom érintések mind fontosak a kapcsolatban.