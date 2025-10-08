Sorra nyeri a pereket, de pénzt még mindig nem kap a házomlásban lebénult balerina

Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina karrierje derékba tört, a baleset következtében ugyanis kerekesszékbe kényszerült.

A gyönyörű balerina, Tóth Niki a Jókai utcai házomlás miatt került kerekesszékbe

Fotó: Bors

Niki főleg főszerepeket táncolt. A közönség többek között a Diótörőben, a Spartacusban vagy A mosoly országa című operettben is megcsodálhatta tehetségét. A gyönyörű balerina abba már beletörődött, hogy a színpadon többé nem tündökölhet, de abban bízik, hogy az orvosai egy nap még lábra állítják. Az édesanyjával él egy VI. kerületi lakásban, ám szinte mindenben segítségre van szüksége. Ha egyedül próbálna felvenni egy pulóvert, az több mint fél órát venne igénybe.

A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina pereket nyert

A balerina és ügyvédje összesen hét kártérítési- és sérelemdíj pert indított, hiszen a kezelési és rehabilitációs költségei igen magasak, szatyornyi gyógyszert kell szednie, ráadásul táncművészként sem dolgozhat többé. Ikanov Gábor, Niki jogi képviselője azonban jó hírekről számolt be a Borsnak.

A peres eljárásokat a balesetért felelős társaságokkal szemben indítottuk. Hatot már jogerősen megnyertünk. Az utolsó tárgyalás október végén esedékes. Reményeink szerint aznap az utolsó eljárás is befejeződik. Az érintett társaságok kivétel nélkül felszámolás alatt állnak, így a felszámoló feladata lesz, hogy a cégek felelősségbiztosítóival egyeztessen az igényeink teljesítéséről

– mondta a jogász és megjegyezte, hogy a sérelemdíj-tárgyalásokon támogatta a komoly médiajelenlétet, de a többin ezt nem szerették volna. Nem véletlenül: érzékeny adatok kerültek szóba, és szerették volna megvédeni Niki méltóságát.

Erős fejfájás gyötri Tóth Nikolettet

A táncművész kifejtette, hogy már komoly szüksége lenne a neki járó összegre.

Bízom benne, hogy ténylegesen megkapom a megítélt életjáradékot, a kártérítést és a sérelemdíjat is. Otthon jelenleg takarítani is minimálisan tudok, ezért szeretnék majd felfogadni egy takarítónőt. A gyógykezelésem még sokáig eltarthat, pláne úgy, hogy hónapok óta egy új tünet, egy erős fejfájás is jelentkezett

– szögezte le Niki, aki előbb-utóbb szeretne legalább részben önálló életet élni.