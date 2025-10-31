Hírlevél

Janicsek Attila

„Ki akart ugrani az ablakon”: döbbenet ült a Házasság első látásra szereplőire

1 órája
Megtörten vallott gyerekkori traumáiról Janicsek Attila, Miló Viki férje. A Házasság első látásra című reality párosa sok nézeteltérésen van túl, de úgy tűnik, egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
A Házasság első látásra legújabb évada nemcsak a szerelemről, hanem a múlt sebeinek feldolgozásáról is szól. A népszerű realityben most Janicsek Attila, Miló Viki férje, osztotta meg élete egyik legfájdalmasabb emlékét. A férfi gyerekkorában súlyos családi drámát élt át, amelyről eddig sosem beszélt nyilvánosan – írta a Bors

Házasság első látásra: Janicsek Attila gyerekkori traumájáról vallott
Házasság első látásra: Janicsek Attila gyerekkori traumájáról vallott
Fotó: TV2

Attila elmondta, hogy mindössze négy-öt éves lehetett, amikor először szembesült egy traumával. Testvérével gyermekként játszottak, amikor rábukkantak egy levélre, amelyet egy másik nő írt az apjuknak. A felfedezés hatalmas veszekedést robbantott ki a szülők között.  

„Anyám ki akart ugrani az ablakon, apu húzta vissza. Csak arra emlékszem, hogy a nővéremmel a szekrényben ültünk és sírtunk, tehetetlenül” – idézte fel megrendülten édesanyja öngyilkossági kísérletét.

A történtek után soha nem tért vissza a béke a családba. Attila elmondása szerint gyerekként gyakran hallotta, hogy a szülei „csak miattuk nem váltak el”, ami állandó feszültséget teremtett. „Ez nem volt normális élet” – vallotta be.  

A Házasság első látásra legnagyobb traumái 

Nemrég Miló Viki is megtörve nyilatkozott. Az ökölvívó-világbajnok bevallotta, hogy tinédzserként egy felnőtt férfi zaklatta, aminek a terhét máig cipeli. Viki kérte a férfit, hogy engedje el, de az nem engedelmeskedett. A múltbeli tehetetlenség érzése  úgy érezt, most az esküvő kapcsán is visszatért. 

A többi házaspárnál is akadnak gondok 

Fűzfa Rita és Varga Sanya kapcsolata kezdettől fogva hullámvölgyekkel teli. Sanya nemrég képtelen ötlettel állt elő: nyitott házasságot akar. A javaslata kiverte a biztosítékot, nemcsak Ritánál, de a reality nézőinél is. 

 

