Bombanő miatt omolhat össze Sanya házassága? – Feszült percek a Házasság első látásra műsorában

A Házasság első látásra aktuális évada így is tele van konfliktusokkal és drámai fordulatokkal, addig Sanya és Rita házassága inkább kellemetlenül feszengős, mintsem romantikus – írja a Bors.
Sanya a kezdetektől teljesen elutasító volt feleségével, Ritával szemben – már a nyitott házasság és a válás is szóba került közöttük. Ám most újabb csavar borzolja a kedélyeket.
A páros egy táncórára látogatott, ahol Tóth Katica, a táncoktató került a férfi fókuszába – nagyon is.
Meglátom Katicát, nagyon csinos volt. Nem az én korosztályom, de meg kell hagyni, hogy nagyon bombanő!
– vágta rá Sanya, szemmel láthatóan jobban elmerülve a látványban, mint a tánclépésekben.
Katica azért érkezett, hogy a mozdulatokon keresztül közelebb hozza egymáshoz a házaspárt. Ám a terv csúnyán megakadt, amikor Rita viccelődő kedvében volt – Sanya azonnal rendre utasította:
Több komolyságot kér az oktató!
Katica próbált jófej maradni:
Én nagyon szeretem, amikor ösztönből kijönnek az érzések… minden belefér!
Mi lesz ebből? Még távolabb került egymástól a pár?
A nézők szerint Sanya már rég feladta a házasságát – a kérdés csak az, mikor mondja ki végleg, hogy nem Ritával képzeli a jövőt.
Az biztos, hogy ez a jelenet újabb olaj volt a tűzre a kommentelők között – és a feszültség epizódról epizódra csak nő.
Nem ez volt Sanya első húzása
Bár Fűzfa Rita minden erejével próbálta megmenteni a friss házasságukat, Varga Sanya már korábban is jelezte, hogy nem látja a közös jövőt. A férfi akkor úgy fogalmazott: kapcsolatuk maximum barátságként, vagy legfeljebb egy „nyitott házasságként” működhet – ami teljesen összetörte Ritát.
Házasság első látásra, szakítás a másodikra
