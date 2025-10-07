Nyíltan beszélt magánéletéről és az őt ért nehézségekről a Házasság első látásra sztárja, Gaál Zoltán. A népszerű fogorvos elárulta, hogy az utóbbi időszak rendkívül megterhelő volt számára, mind a munkában, mind a párkapcsolataiban – írja a Bors.
Ideje tiszta vizet öntenem a pohárba. Igen, ismerkedem, de nem csajozom – a kettő között óriási különbség van
– mondta.
Elmondása szerint minden kapcsolata ígéretesen indul, de körülbelül másfél hónap után mindig felszínre kerülnek a problémák. Bár volt olyan időszak, amikor komoly kapcsolatban élt és már a közös gyermek gondolata is felmerült, végül az a kapcsolat is véget ért.
Néha már magamban keresem a hibát, mert biztos, hogy bennem is van valami, amit rendbe kell tennem
– vallotta be őszintén.
A nehézségek közepette egy újabb veszteség is érte: elpusztult szeretett macskája, ami lelkileg mélyen megviselte.
A karrierjében nemrég állt be fordulat, miután korábbi partnerével szétváltak útjaik. A Házasság első látásra sztárja jelenleg új rendelőjén dolgozik, és próbál a pozitívumokra koncentrálni.