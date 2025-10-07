Nyíltan beszélt magánéletéről és az őt ért nehézségekről a Házasság első látásra sztárja, Gaál Zoltán. A népszerű fogorvos elárulta, hogy az utóbbi időszak rendkívül megterhelő volt számára, mind a munkában, mind a párkapcsolataiban – írja a Bors.

A Házasság első látásra című műsor korábbi szereplője, Gaál Zoltán fogorvos

Sokan csajozógépnek hiszik a Házasság első látásra sztárját

Ideje tiszta vizet öntenem a pohárba. Igen, ismerkedem, de nem csajozom – a kettő között óriási különbség van

– mondta.

Elmondása szerint minden kapcsolata ígéretesen indul, de körülbelül másfél hónap után mindig felszínre kerülnek a problémák. Bár volt olyan időszak, amikor komoly kapcsolatban élt és már a közös gyermek gondolata is felmerült, végül az a kapcsolat is véget ért.

Néha már magamban keresem a hibát, mert biztos, hogy bennem is van valami, amit rendbe kell tennem

– vallotta be őszintén.

A nehézségek közepette egy újabb veszteség is érte: elpusztult szeretett macskája, ami lelkileg mélyen megviselte.

A karrierjében nemrég állt be fordulat, miután korábbi partnerével szétváltak útjaik. A Házasság első látásra sztárja jelenleg új rendelőjén dolgozik, és próbál a pozitívumokra koncentrálni.