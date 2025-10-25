Drámai fordulat: a Házasság első látásra sztárja hirtelen véget vetett a kapcsolatnak

Úgy tűnik, nem találja a boldogságot a Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője, Tóth Gergő, aki ismét szakított. A TV2 műsorában megismert, szexi csontkovács egy ideig úgy érezte, végre rátalált a nagy Ő-re — a kapcsolat meseszerűen indult, közös jövőt terveztek, Gergő pedig azt is elmondta, hogy úgy érezte, megtalálta leendő gyermekei anyját.– írja a Bors.

Házasság első látásra: Tóth Gergő újra a szex nélküli életet választotta a szakítás után. Fotó: TV2

A románc azonban nem tartott sokáig. A párja külföldi munkát kapott, és bár csak néhány hónapra ment el, a távolság mindent megváltoztatott.

„Eleinte napi kapcsolatban voltunk, de később egyre ritkábban beszéltünk. Azt mondta, szüneteljünk, majd folytassuk, ha hazajön. Én viszont nem akartam lebegésben lenni, így inkább lezártam. Sajnálom, de nem akarok félmegoldásokat” — vallotta be lapunknak Tóth Gergő.

Távkapcsolat lett a végzete — a Házasság első látásra sztárja nem akart félmegoldást

A Házasság első látásra korábbi sztárja most újra a cölibátus mellett döntött. Elmondása szerint nem kiégett, de elege lett a felszínes kapcsolatokból és a pusztán testiségen alapuló viszonyokból.

„Most újra ahhoz tartom magam, hogy csak azzal kezdek el ismerkedni mélyebben, akivel látom, hogy komoly lehet a dolog. Nem szeretnék bohóckodni tovább, mert ezek a viszonyok csak elviszik a fókuszt” — mondta határozottan.

Gergő korábban is nyíltan beszélt arról, hogy a Házasság első látásra után hosszú időre lemondott a szexről. Akkor azt mondta: a testiségben túl sok érzelmi energia vész el, és a lélek is megsérülhet. Most, a legújabb szakítása után ismét ezt az utat választotta — legalábbis egy ideig biztosan.

