Durván átlépte a határt a TV2 sztárja, nyitott házasságot akar

Egyre feszültebb a helyzet a Házasság első látásra álompárjánál. A műsor harmadik évadában megismert Fűzfa Rita és Varga Sanya kapcsolata kezdettől fogva hullámvölgyekkel teli. Bár Rita minden erejével próbálja megmenteni a pár napja tartó házasságukat, férje úgy tűnik, már lemondott a közös jövőről. Sanya ugyanis kijelentette: szerinte kapcsolatuk csak barátságként működhet, vagy legfeljebb egy „nyitott házasságként” – írja a Bors.

Házasság első látásra: Sanya döbbenetes ötlettel állt elő – Rita teljesen kiborult!

Fotó: TV2

Szerintem a nyitott házasság jó dolog, mert nincsenek elvárások, nincsenek kérdések, csak jól élünk egy közösségben

– magyarázta Sanya, aki a jelek szerint nem hajlandó kompromisszumra.

Rita viszont sokkolva hallgatta férje szavait, és egyértelműen kijelentette: számára ez elfogadhatatlan. „Ez nem az én világom. Inkább arra próbálnék figyelni, hogy harmonikusabb legyen az együttélésünk” – mondta csalódottan.

Az első pillanattól kezdve feszült a Házasság első látásra álompárja kapcsolata

A nézők szerint a pár között egyre nő a feszültség, főként miután Sanya nem jelent meg egy közös programon, amit korábban maga szervezett. Rita hiába várt rá órákon át, férje nem tette tiszteletét.

