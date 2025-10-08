Folytatódik a Hajdú Péter-botrány – itt a bizonyíték?

Hajdú Péter gyilkosként tett „Te is fiam, Brutus?” kijelentése nagy port kavart a médiában, hiszen a műsor producere szabályszegésnek titulálta azt. A műsorvezető mélységesen felháborodott ezen, hiszen ez szerinte aljas rágalom, hazugság, ami miatt jogi lépéseket fog tenni. Úgy gondolja, az Árulók tegnapi része is őt igazolja, erről pedig egy újabb videót osztott meg az Instagram-oldalán, írta meg a Borsonline.

Hajdú Péter szerint az Árulók című műsor producere hazugságot terjeszt róla

Fotó: Hajdú Péter/Instagram

Hajdú elmondása szerint a májusi forgatáson ő, Péterfy Bori és Korom Gábor kapták az „áruló” szerepet, ám a kerekasztal-ceremónián Korom váratlanul őt nevezte meg árulóként. A tévés szerint ez ugyan egy meglepő húzás volt, de teljes mértékben a játék része.

Ennek ellenére a produkció csak hónapokkal később, az adás sugárzása idején közölte vele, hogy szabályt szegett, és ezért kötbért kell fizetnie.

Hazugság az RTL részéről

A Frizbi TV atyja értetlenül áll az eset előtt, és „hazugságnak” tartja a vádat. Azt mondja, senki sem bizonyította, hogy bármilyen titkot elárult volna a játék menetéről, vagy bármit mondott volna, ami befolyásolta a többi versenyző döntését.

Nem mondtam azt, hogy Gábor, te elárultál engem, mint a gyilkos társadat – ha ezt tettem volna, az valóban szerződésszegés lenne

– fogalmazott.

Hajdú szerint a producer egy olyan narratívát próbál felépíteni, amely teljesen ellentétes a valósággal, és ezt a sajtóban is terjeszti róla. Hozzátette, hogy azóta sem kereste meg sem Nyári Gábor, sem a gyártócég, sem az RTL, hogy meghallgassák az ő álláspontját. A műsorvezető azt is hangsúlyozta, hogy a keddi adásban semmi sem utalt arra, hogy szabályt szegett volna.

Hajdú Péter úgy véli, a történtek súlyosan sértik a jó hírnevét, ezért jogi lépéseket tervez, és kártérítési pert is kilátásba helyezett. Mint mondta:

Ilyet 25 év televíziózás után még nem láttam, de ezt most végig fogjuk vinni, mert ilyet nem lehet megtenni.

