Nem titkolják tovább: Hegyes Berci és Mihályfi Luca házasságról vallott!

A Dancing with the Stars táncparkettjén kezdődött minden: Mihályfi Luca és Hegyes Berci között a közönség már az első adásokban érezte a különleges kémiát. A verseny után a szimpátia valódi szerelemmé alakult, és azóta is töretlen a kapcsolatuk - számol be a Bors.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca boldogan meséltek kapcsolatuk titkairól

Luca a műsorban arról beszélt, hogy korábbi kapcsolatai sosem működtek igazán, de Berci teljesen másként közelített hozzá.

Bármilyen kapcsolatról beszélünk, akár baráti, vagy szerelmi – bár nem volt túl sok tapasztalatom – azok valahogy nem voltak jók a lelkemnek. Ugyanakkor örülök, hogy nem voltak túl jó tapasztalataim, mert ezek nélkül nem lennék az, aki ma vagyok és nem tudnám azt, hogy hogyan szeretek szeretve lenni

– mondta az énekesnő.

Miért működik jól Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata?

Luca szerint Berci mindig a tenyerén hordozza, és ez adja a kapcsolatuk igazi stabilitását. „Látni akar és meg akarja érteni, hogy mit miért érzek. Egész egyszerűen meg akarja beszélni a dolgokat.”

Az énekesnő elárulta, hogy korábban gyakran magát hibáztatta, ha egy kapcsolatban probléma merült fel, de Berci mellett megtanulta: a megértés és a kommunikáció mindennél fontosabb.

„Teljes mértékben Lucával tervezek” – vallotta Hegyes Berci

Berci is megosztotta, hogyan indult a kapcsolatuk: az első csók a Dancing with the Stars első élő adása utáni afterpartin csattant el, és már a harmadik adásra mindketten érezték, hogy valami komoly születik köztük.

Átlagon felüli harmonikus párkapcsolat a miénk, és szerintem ez annak tudható be, hogy mindketten beletesszük magunkat

– fogalmazott a táncos.

A sztárpár már a jövőt tervezi, és nem titkolják: az esküvő sincs messze. Bár pontos dátumot nem árultak el, a rajongók izgatottan várják, mikor áll oltár elé a Dancing with the Stars álompárja.