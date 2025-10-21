Nem titkolják tovább: Hegyes Berci és Mihályfi Luca házasságról vallott!

A Dancing with the Stars táncparkettjén kezdődött minden: Mihályfi Luca és Hegyes Berci között a közönség már az első adásokban érezte a különleges kémiát. A verseny után a szimpátia valódi szerelemmé alakult, és azóta is töretlen a kapcsolatuk - számol be a Bors.
Luca a műsorban arról beszélt, hogy korábbi kapcsolatai sosem működtek igazán, de Berci teljesen másként közelített hozzá.
Bármilyen kapcsolatról beszélünk, akár baráti, vagy szerelmi – bár nem volt túl sok tapasztalatom – azok valahogy nem voltak jók a lelkemnek. Ugyanakkor örülök, hogy nem voltak túl jó tapasztalataim, mert ezek nélkül nem lennék az, aki ma vagyok és nem tudnám azt, hogy hogyan szeretek szeretve lenni
– mondta az énekesnő.
Miért működik jól Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata?
Luca szerint Berci mindig a tenyerén hordozza, és ez adja a kapcsolatuk igazi stabilitását. „Látni akar és meg akarja érteni, hogy mit miért érzek. Egész egyszerűen meg akarja beszélni a dolgokat.”
Az énekesnő elárulta, hogy korábban gyakran magát hibáztatta, ha egy kapcsolatban probléma merült fel, de Berci mellett megtanulta: a megértés és a kommunikáció mindennél fontosabb.
„Teljes mértékben Lucával tervezek” – vallotta Hegyes Berci
Berci is megosztotta, hogyan indult a kapcsolatuk: az első csók a Dancing with the Stars első élő adása utáni afterpartin csattant el, és már a harmadik adásra mindketten érezték, hogy valami komoly születik köztük.
Átlagon felüli harmonikus párkapcsolat a miénk, és szerintem ez annak tudható be, hogy mindketten beletesszük magunkat
– fogalmazott a táncos.
A sztárpár már a jövőt tervezi, és nem titkolják: az esküvő sincs messze. Bár pontos dátumot nem árultak el, a rajongók izgatottan várják, mikor áll oltár elé a Dancing with the Stars álompárja.
Mihályfi Luca őszintén beszélt a bántalmazó kapcsolatáról és Hegyes Berciről.