Megint kórházba került Horváth Éva

Horváth Éva tavaly novemberben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amely nyílt lábszár- és bokatörést okozott.

Lassan már egy éve, hogy Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin

Fotó: Mediaworks Archívum

A modell több hónapot töltött kórházban, és összesen nyolcszor operálták.

A gyógyulás során egy súlyos fertőzés is nehezítette a felépülést, emiatt hazautazott Magyarországra, ahol folytatta a kezeléseket – írja a Bors.

Horváth Éva családja Balin maradt

A volt szépségkirálynő most újabb műtét előtt áll, és ismét kórházba került. Közösségi oldalán megosztotta követőivel, hogy vár a beavatkozra, és a fájdalomcsillapítók erősségét is említette. Horváth Éva továbbra is küzd a gyógyulásért, amely hosszú és fájdalmas folyamat, miközben hiányolja családja közelségét a kezelések alatt. A gyermekei Balin maradtak, ott járnak óvodába, iskolába. Amúgy a rehabilitáció még nem ért véget, és várhatóan további orvosi beavatkozásokra lesz szükség a teljes felépüléshez.