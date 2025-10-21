Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Lopás

Nem fogja elhinni, mit mondott a Viszkis rabló a Louvre kirablásáról

Horváth Éva

Megint kórházba került Horváth Éva

21 perce
Nem sikerült teljesen maga mögött hagynia a tavaly novemberi súlyos motorbalesetet a volt szépségkirálynőnek. Horváth Éva ismét kórházba került, és újabb műtét előtt áll.
Horváth Éva tavaly novemberben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amely nyílt lábszár- és bokatörést okozott.

Horváth Éva
Lassan már egy éve, hogy Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin
Fotó: Mediaworks Archívum

A modell több hónapot töltött kórházban, és összesen nyolcszor operálták. 

A gyógyulás során egy súlyos fertőzés is nehezítette a felépülést, emiatt hazautazott Magyarországra, ahol folytatta a kezeléseket – írja a Bors.

Horváth Éva családja Balin maradt

A volt szépségkirálynő most újabb műtét előtt áll, és ismét kórházba került. Közösségi oldalán megosztotta követőivel, hogy vár a beavatkozra, és a fájdalomcsillapítók erősségét is említette. Horváth Éva továbbra is küzd a gyógyulásért, amely hosszú és fájdalmas folyamat, miközben hiányolja családja közelségét a kezelések alatt. A gyermekei Balin maradtak, ott járnak óvodába, iskolába. Amúgy a rehabilitáció még nem ért véget, és várhatóan további orvosi beavatkozásokra lesz szükség a teljes felépüléshez.

 

