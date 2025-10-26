Végre vége Horváth Éva pokoljárásának?

Több mint tíz hónappal a súlyos motorbalesete után Horváth Éva a napokban újabb műtéten esett át.

Horváth Éva lábából kivették a csavarokat

Fotó: Mediaworks Archívum

Most eltávolították a modell lábából a csavarokat és a rögzítővasakat, így végre megkezdheti a teljes felépülés időszakát.

A tavaly novemberi balinai balesetben a volt szépségkirálynő nyílt bokatörést és lábszártörést szenvedett, és az orvosok egy ideig az amputáció lehetőségétől is tartottak – írja a Bors.

Horváth Éva testéből kikerültek a fémek

A hosszú kórházi hónapok, a fájdalmas műtétek és a gyerekeitől való távollét megviselték, de Éva nem adta fel. Most, hogy a testéből kikerültek a fémek, újra szabadabban mozgathatja a lábát, és elkezdheti a rehabilitációt.

„Nagyon furcsa érzés, hogy most már nincs semmi, ami akadályozna a mozgásban” – írta közösségi oldalán. A modell számára ez a beavatkozás nemcsak fizikai, hanem lelki megkönnyebbülést is jelentett, hiszen egy nehéz időszak végéhez ért. Úgy tűnik, ezzel vége az egy éves pokoljárásának.