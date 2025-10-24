Majdnem kiesett a cicije az áttetsző ruhából, a népszerű színésznő mindenkit sokkolt páratlan külsejével

Hírlevél

Merész, átlátszó csipkeruhában jelent meg a vörös szőnyegen a Wednesday sztárja. Jenna Ortega egy csipkés, halvány lila ruhában pózolt az InStyle Imagemaker Awards-on.
Jenna Ortega újra a reflektorfénybe került a 2025-ös InStyle Imagemaker Awards-on Bel Airben. Az 23 éves színésznő merész, lilás árnyalatú átlátszó ruhában vonult végig a vörös szőnyegen – írja a DailyMail

Cicivillantó ruhában jelent meg Jenna Ortega, büszkén mutatta meg káprázatos alakját a színésznő
Cicivillantó ruhában jelent meg Jenna Ortega, büszkén mutatta meg káprázatos alakját a színésznő  Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jenna Ortega vadító szettben pompázott

A Wednesday sztárja egy AMIRI tervezésű, mélyen dekoltált, pasztell lila ruhát viselt, amelynek combig érő slicce drámai hatást keltett. A csipkeruha mélyen dekoltált, igaz, maga az anyag is annyira átlátszó volt, nem sokat hagyott a képzeletre. 

Az eseményen Jenna Ortega adta át a Future of Fashion díjat stylistjának, Enrique Meléndeznek.

 

 

